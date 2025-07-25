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Ведмідь повернувся? Фотопастки спіймали велетня на території Чорнобильського заповідника

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Бурий ведмідь, ілюстративне фото
Бурий ведмідь, ілюстративне фото. Фото Колаж "Телеграфу"

Найбільшого хижака української фауни бачили поблизу Чорнобиля

У червні цього року фотопастки Чорнобильського заповідника зафіксували присутність дорослого бурого ведмедя на своїй території. Ймовірно, це самець, який перебував у пошуках пари — адже травень і червень традиційно є періодом шлюбної активності цього виду.

Бурий ведмідь — найбільший хижак української фауни і єдиний представник родини Ведмедеві в Україні, нагадали в заповіднику. Історично він був поширений майже по всій території країни — від лісистих Полісся та Карпат до степів і навіть Криму. Проте інтенсивне вирубування лісів, полювання та людська діяльність суттєво скоротили його ареал. Сьогодні повноцінні популяції ведмедя зосереджені переважно в Карпатах, але поодинокі тварини трапляються й на Поліссі, зокрема в Чорнобильському заповіднику.

Чому ведмеді зникають в Україні

За останні 50 років чисельність бурого ведмедя в Україні зменшилася з близько 1300 до приблизно 300 особин, що пов’язано з браконьєрством, втратою середовища проживання, вирубуванням лісів та скороченням кормової бази. З 2003 року вид занесений до Червоної книги України і перебуває під охороною держави.

Кадр з фотопастки. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Кадр з фотопастки. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Кадр з фотопастки. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Популяція в Карпатах живе в старих лісових масивах з густим чагарниковим ярусом, де мінімальний людський вплив. Ці великі хижаки потребують великих територій — часто сотні квадратних кілометрів — для пошуку їжі, безпечного пересування та розмноження.

Поява ведмедя в Чорнобильському заповіднику свідчить про позитивні зміни у природних екосистемах регіону. Тут поступово відновлюється біорізноманіття, і науковці кілька років фіксують ознаки повернення цих тварин. Спостереження ведуться з особливою увагою — фотопастки розміщують у різних частинах заповідника, щоб дослідити поведінку та чисельність ведмедів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ситуація потребує термінових заходів для збереження цього виду і забезпечення його виживання в природному середовищі. Останні дослідження показують, що популяція ведмедів продовжує скорочуватися.

Теги:
#Україна #Чорнобиль #Ведмідь #Тварини