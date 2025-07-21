Таке побачиш не щодня: в заповіднику показали кадри із "сімейного життя" борсуків (відео)

Родина борсуків у заповіднику "Медобори" – унікальні кадри та цікаві факти

У природному заповіднику "Медобори" на Тернопільщині зафіксували родину європейських борсуків (Meles meles). Це одні з найцікавіших і найактивніших мешканців нашої фауни.

Борсуки ведуть нічний, обережний спосіб життя, тому побачити їх удень дуже складно. Сучасні фотопастки, відео з яких показали співробітники заповідника, допомагають зафіксувати їхню активність і поведінку, відкриваючи таємниці цих тварин.

Вплив борсуків на екосистему

Борсуки є вправними інженерами природних екосистем. Вириваючи великі та складні нори, вони істотно покращують структуру та якість ґрунту, сприяють проростанню нових видів рослин та підвищенню біорізноманіття. Їхні нори використовують і інші тварини, а також вони слугують надійним укриттям від негоди.

Поведінка та спосіб життя борсуків

Борсуки можуть жити сімейними групами або парами і ведуть переважно одиночний спосіб життя. Їхній зимовий сон не є глибокою сплячкою — у теплі періоди вони прокидаються і виходять на поверхню. Попри те, що природних ворогів у борсуків небагато, вони іноді потерпають від вовків, рисі і здичавілих собак. Людська діяльність, такі як будівництво доріг, суттєво загрожує їхньому існуванню.

Борсук харчується рослинною їжею, дрібними тваринами, комахами, пташиними яйцями, знищуючи шкідників лісового і сільського господарства. Борсучий жир має лікувальні властивості та використовується в народній медицині для лікування шкірних захворювань.

Борсук

Цікаві факти про борсука європейського

Тіло борсука сягає до 90 см, вага перед зимою — понад 30 кг.

Вони створюють моногамні пари і часто залишаються разом на все життя.

Нори борсуків — це складні багатокамерні систему, які можуть існувати сотні років.

Зимовий сон борсуків — неглибокий, вони прокидаються у відлиги.

Борсук може бігти зі швидкістю до 30 км/год і має сильні кігті.

Борсуки відіграють важливу роль у збагаченні ґрунту та підтриманні біорізноманіття.

Родина борсуків

Статус виду в Україні

З 2009 року борсук європейський вилучений із Червоної книги України завдяки відновленню чисельності популяції. Він занесений до Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) як вид, що перебуває під найменшою загрозою. Проте в регіонах з інтенсивною господарською діяльністю і через переслідування людиною їх популяції залишаються вразливими.

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