Втрачаємо не тільки річку, а й рідкісних тварин: біолог розповів про наслідки екокатастрофи, яку вже не зупинити

Екологічна катастрофа матиме великі наслідки

Погіршення стану дельти Дністра призвело не лише до втрати озер, а й до масового зникнення водолюбивих птахів та інших тварин. Частина з них вимушена мігрувати в інші регіони, інша – шукати прихистку поблизу забруднених ставків очисних споруд.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

"Ми фактично втрачаємо водолюбиві рідкісні види птахів, зокрема, косара, каравайку. Якщо раніше їх було сотні пар, то зараз у нас десятки особин", — сказав Роженко.

Особливо складна ситуація з косарем — птахом родини ібісових, який потребує мілководних ділянок для харчування.

"Для того, щоб вона харчувалася, їй потрібні мілководні ділянки: 10-20 сантиметрів, підтоплені заплавні луки. А заплавні луки вже зникли років 10, їх просто немає", — пояснив експерт.

Косар. Фото: eBird

Птахи, які раніше масово гніздилися на Дністрі, тепер змушені виживати на очисних спорудах чи невеликих ділянках води зі складною екологічною ситуацією.

"Вони знаходять там якісь невеличкі ділянки, наприклад, на ставках очисних споруд, де екологічна ситуація досить складна, але вони мусять там жити, тому що інших ділянок немає", — сказав Роженко.

Загалом, за словами експерта, чисельність птахів на цих територіях зменшилася в десятки разів. Деякі види можуть мігрувати, як-от косарі, які останнім часом з'являються на Закарпатті. Наприклад, орнітологиня Наталія Пріяткіна у травні 2025 року помітила косара на території Галицького національного природного парку на Опіллі.

Микола Роженко. Фото: Біляївка.City

"Не від хорошого життя він там. У дельтах річок пересохли плавні і птах змушений мандрувати у пошуках інших місць", – прокоментував це Роженко.

Також у зоні ризику опинилася європейська норка, яка потребує плавневих озер для існування: "Різко зменшується їх чисельність, оскільки їх середовище — це плавневі озера, водне середовище. Такі території скоротилися на 90%", — повідомив Роженко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що від початку повномасштабного вторгнення з причалів Київського річкового вокзалу на Поштовій площі зникли пасажирські теплоходи, які раніше здійснювали прогулянкові рейси по Дніпру та Київському морю, а також судна класу "річка-море", здатні виходити до Чорного моря.