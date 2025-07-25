Медведь вернулся? Фотоловушки поймали великана на территории Чернобыльского заповедника

Крупнейшего хищника украинской фауны видели вблизи Чернобыля

В июне этого года фотоловушки Чернобыльского заповедника зафиксировали присутствие взрослого бурого медведя на своей территории. Вероятно, это самец, который находился в поисках пары – ведь май и июнь традиционно являются периодом брачной активности этого вида.

Бурый медведь — самый крупній хищник украинской фауны и единственный представитель семьи Медведя в Украине, напомнили в заповеднике. Исторически он был распространен почти по всей территории страны — от лесистых Полесья и Карпат до степей и Крыма. Однако интенсивная вырубка лесов, охота и человеческая деятельность существенно сократили его ареал. Сегодня полноценные популяции медведя сосредоточены преимущественно в Карпатах, но редкие животные встречаются и в Полесье, в частности в Чернобыльском заповеднике.

Почему медведи исчезают в Украине.

За последние 50 лет численность бурого медведя в Украине сократилась с около 1300 до примерно 300 особей, что связано с браконьерством, потерей среды обитания, вырубкой лесов и уничтожением кормовой базы. С 2003 года вид занесен в Красную книгу Украины и находится под охраной государства.

Рамка из фотоловушки. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Рамка из фотоловушки. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Рамка из фотоловушки. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Популяция в Карпатах обитает в старых лесных массивах с густым кустарниковым ярусом, где присутствует минимальное человеческое влияние. Эти большие хищники нуждаются в огромных территориях — часто сотнях квадратных километров — для поиска пищи, безопасного передвижения и размножения.

Появление медведя в Чернобыльском заповеднике свидетельствует о положительных изменениях в природных экосистемах региона. Здесь постепенно восстанавливается биоразнообразие, и учёные несколько лет фиксируют признаки возвращения этих животных. Наблюдения ведутся с особым вниманием – фотоловушки размещают в разных частях заповедника, чтобы исследовать поведение и численность медведей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ситуация нуждается в срочных мерах для сохранения этого вида и обеспечения его выживания в природной среде. Последние исследования показывают, что популяция медведей продолжает сокращаться.