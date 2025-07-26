Відпочинок для душі серед природи: у центрі України є унікальна водойма з кришталево чистою водою

Ця водойма точно вас вразить своєю красою

В Україні є безліч неймовірно красивих водойм. Цей кар’єр, що схований серед пагорбів Вінниччини, виглядає, як блакитна перлина. Час тут ніби зупиняється — жодної міської метушні чи гучної музики — тільки чисте озеро і насолодження природою.

"Телеграф" більше розповість про Русавський кар’єр у Могилів‑Подільському районі Вінницької області. Ви точно захочете відпочити тут.

Чим особливий Русавський кар’єр

Колись тут видобували пісковик. Однак після завершення робіт кар’єр наповнився кришталево чистою водою. Тепер це озеро природного походження із бірюзовим відтінком води. Поблизу протікає річка Тростянець, що робить цю місцину по-особливому красивою.

Де зупинитися

Купатися у кар’єрі можна — вода придатна для цього. Однак Русавський кар’єр — дикий природний куточок. Якщо порівняти цю водойму з багатьма іншими кар’єрами Вінничини, це не відпочинок для тих, хто любить розкіш. Тут немає облаштованих пляжів, альтанок і навіть кафе.

Сюди найкраще приїжджати не лише з наметами, а й із власною амуніцією — мангалами, кариматами, їжею і засобами від комарів. Ресторани чи кафе є у містах неподалік кар’єра — наприклад, у Могилів‑Подільському.

Як дістатися

Знаходиться Русавський кар'єр між селами Нечуївка та Русава Ямпільської міської громади у Могилів-Подільському районіЯкщо ви подорожуєте власним авто, кар’єр знаходиться за 126 км від Вінниці. Їхати варто через Могилів-Подільський, далі селами Русава або Нечуївка.

Якщо ж ви подорожуєте громадським транспортом, прямі маршрутки до кар’єра не їздять. Найзручніше їхати автобусом до Могилів-Подільського, а звідти взяти таксі до водойми.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні є Блакитне озеро, вхід куди коштує 50 грн. Якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку влітку і хочете насолодитися природою — обов'язково приїздіть сюди.