Отдых для души среди природы: в центре Украины есть уникальный водоем с кристально чистой водой

Этот водоем точно вас поразит своей красотой

В Украине есть множество невероятно красивых водоемов. Этот карьер, скрытый среди холмов Винницкой области, выглядит как голубая жемчужина. Время здесь будто бы останавливается — ни одной городской суеты или шумной музыки — только чистое озеро и наслаждение природой.

"Телеграф" больше расскажет о Русавском карьере в Могилев-Подольском районе Винницкой области. Вы точно захотите отдохнуть здесь.

Чем особенный Русавский карьер

Когда-то здесь добывали песчаник. Однако после завершения работ карьер наполнился кристально чистой водой. Теперь это озеро природного происхождения с бирюзовым оттенком воды. Поблизости протекает река Тростянец, что делает это место по-особому красивым.

Где остановиться

Купаться в карьере можно — вода пригодна для этого. Однако Русовский карьер — дикий естественный уголок. Если сравнить этот водоем со многими другими карьерами Винничины, это не отдых для тех, кто любит роскошь. Здесь нет обустроенных пляжей, беседок и даже кафе.

Сюда лучше приезжать не только с палатками, но и с собственной амуницией — мангалами, кариматами, едой и средствами от комаров. Рестораны или кафе есть в городах недалеко от карьера — например, в Могилев-Подольском.

Как добраться

Находится Русовский карьер между селами Нечуевка и Русава Ямпольской городской общины в Могилев-Подольском районе. Если вы путешествуете на собственном авто, карьер находится в 128 км от Винницы. Ехать следует через Могилев-Подольский, далее по селам Русава или Нечуевка.

Если же вы путешествуете по общественному транспорту, прямые маршрутки к карьеру не ездят. Удобнее всего ехать автобусом в Могилев-Подольский, а оттуда взять такси в водоем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине есть Голубое озеро, вход куда стоит 50 гр. Если вы ищете идеальное место для отдыха летом и хотите насладиться природой – обязательно приезжайте сюда.