Мойнакське озеро втратило воду і відвідувачів

Знамените Мойнакське озеро в окупованій Євпаторії майже повністю висохло. Водойма, де ще 11 років тому тисячі туристів купалися і лікувалися цілющими грязями, зараз майже повністю висохла.

Замість відпочивальників на березі можна побачити лише тріщини на сухій землі. "Телеграф" покаже, що залишилося від колишньої перлини Криму.

Озеро до окупації: тисячі туристів щороку

До 2014 року Мойнакське озеро було справжньою перлиною Криму. Площа озера становила близько 1,76 квадратного кілометра. Глибина не перевищувала одного метра. Зручні піщані береги приваблювали тисячі туристів.

Мойнакське озеро, Крим

Відпочивальники на озері

Головною цінністю водойми була багата на мінерали рапа та лікувальні грязі з сріблом, цинком, калієм і кальцієм. Озеро використовували для грязелікування ще з ХІХ століття. З 1886 року на березі працювала бальнеологічна лікарня, куди приїжджали лікуватися відомі люди того часу.

Лікування грязями

Відпочивальники приїжджали сюди не лише лікуватися, але й робити незвичайні фотосесії. Особливий колір води від мікроскопічних водоростей робив озеро дуже мальовничим. Туристи плавали в цілющій ропі, приймали грязьові ванни і відпочивали на комфортних піщаних пляжах.

Як курорт виглядає тепер

Зараз від колишньої слави озера майже нічого не залишилося. Місцеві жителі повідомляють, що водойма катастрофічно обміліла. На дні залишилися лише сліди колишнього багатства.

Мойнакське озеро на карті

Мойнакське озеро, липень 2025 року

Ось у що перетворився популярний курорт

Наслідки окупації

Так виглядає "русский мір"

Ось що лишилося від озера

Туристів на озері практично немає. Замість сотень відпочивальників, які раніше щодня приїжджали сюди, тепер можна побачити лише порожні береги та висохлі ділянки дна. Готелі та санаторії, що роками будувалися навколо озера, втратили сенс через відсутність води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядає окупований Маріуполь та що з його відновленням. Окупаційна влада продовжує звинувачувати у всьому Україну.