Руслан Горбенко передав автобус для 19-го армійського корпусу

За словами Руслана Горбенка, війна дуже динамічна, тому потреби фронту змінюються щомісяця

Народний депутат України, співзасновник ГО "ВПО України" Руслан Горбенко передав автобус для перевезення особового складу 19-го армійського корпусу. Забезпечення транспортом військових підрозділів — один із ключових напрямів роботи організації. Від початку повномасштабного вторгнення ГО вже передала на потреби армії п’ять автобусів та понад 150 автомобілів.

"Це справжній подарунок для наших бійців. Автобус просторий, комфортабельний, розрахований на 60 місць, обладнаний кондиціонером. Це зовсім інший рівень порівняно з тим, що іноді доводиться отримувати від військкоматів — шкільні автобуси чи маршрутки", — зазначив один із бійців 19-го АК.

За словами Руслана Горбенка, війна дуже динамічна, тому потреби фронту змінюються щомісяця, і волонтери мають швидко реагувати. "Зараз, наприклад, запити на електромотоциклистали більшими, ніж на пікапи. Це питання безпеки та швидкої логістики: на відміну від важкого транспорту, він дозволяє бійцю вчасно почути ворожий дрон та сховатися", — розповів депутат.

ГО "ВПО України" допомогла вже понад сотні військових частин, включно з підрозділами ГУР та СБУ. Волонтерська команда регулярно виїжджає безпосередньо на передову, щоб передати допомогу та особисто поспілкуватися із захисниками. "Ми дуже рідко передаємо допомогу у Києві – зазвичай їздимо на лінію фронту. Для нас важливо чути не тільки командирів, але й звичайних солдатів. Саме вони знають, в чому є найбільша потреба", — наголосив Горбенко.

Організація активно співпрацює з партнерами в Європі та Азії. "Ми маємо надійного партнера з Тайваню вже передав понад 40 автомобілів. Це результат того, що ми показуємо приклад і залучаємо підтримку", — зазначив Горбенко.

За його словами, важливо не лише допомагати самому, але й доносити до Міністерства оборони об’єктивну інформацію про потреби армії: "Військова частина — це цілісний організм, який не лише воює, але й займається виробництвом дронів та іншої техніки. Якщо в них є ресурси, вони здатні в рази збільшити ефективність ураження ворога".

Наступного тижня команда ГО вирушає з черговим вантажем до Куп’янська. "Ми працюємо за принципом: "воюй або працюй". Тобто або ти безпосередньо знищуєш ворога на фронті, або допомагаєш тим, хто на передовій", — підсумував Горбенко.

ГО "ВПО України" — громадська організація, яка об’єднує волонтерів та внутрішньо переміщених осіб. Співзасновниками є Максим Ткаченко, Сергій Козир та Руслан Горбенко. Організація опікується питаннями внутрішніх переселенців та системно допомагає Збройним Силам України.