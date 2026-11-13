Повний список вимог Путіна: що відомо про "мирний план" Кремля для України, Молдови та НАТО

Що Росія вимагає від України та Європи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія висуває вимоги не лише до України, а й до НАТО, Фінляндії, країн Балтії та Молдови. Серед них — передача Москві всього Донбасу, обмеження військової присутності Альянсу у Східній Європі та зміна політичного устрою Молдови.

Міжнародні медіа повідомляли про претензії Кремля до європейської системи безпеки. Зокрема, BILD оприлюднило перелік умов, які, за даними видання, обговорювали на неофіційних переговорах в Абу-Дабі. Раніше The Telegraph писав, що Росія вимагає повернути військову присутність НАТО у Східній Європі до рівня 1997 року. "Телеграф" розповість, чого домагається Москва і на які поступки нібито готова піти.

Яких територій Росія хоче від України

За інформацією видання BILD, російський план передбачає, що всі окуповані українські території залишаться під контролем Москви. Росія також хоче отримати весь Донбас, включно з підконтрольними Україні частинами Донецької та Луганської областей.

Російська сторона вимагає закріпити позаблоковий статус України та її відмову від вступу до НАТО. Водночас Москва нібито не заперечує проти європейської інтеграції Києва.

Ще одна вимога стосується українських портів. Росія пропонує демілітаризувати Одесу та Миколаїв, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази. План також передбачає домовленості про свободу судноплавства в Чорному та Балтійському морях.

Рожевим на карті позначені території, які Україна продовжує контролювати, попри те, що Росія незаконно оголосила їх своїми Джерело: ISW

Володимир Путін заявив, що будь-які іноземні війська, які можуть розмістити в Україні в межах майбутніх гарантій безпеки, стануть законними цілями для російської армії. Про це він сказав 12 листопада під час зустрічі в Кремлі зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомляє The Guardian.

За словами російського президента, присутність іноземних військових в Україні означатиме продовження війни, а не гарантію миру. Він попередив, що в такому разі бойові дії можуть відновитися.

Володимир Путін не погоджується на створення демілітаризованої зони в Україні після завершення війни. Натомість він наполягає, щоб лінією розмежування між Україною та Росією став так званий державний кордон РФ, до якого Москва незаконно включила території чотирьох українських областей. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 12 листопада.

Крім того, Москва не збирається відмовлятися від претензій на території північних регіонів України. Зокрема, йдеться про частини Сумської та Харківської областей, які російська влада називає "зоною безпеки".

Що Кремль вимагає від НАТО та Фінляндії

Частина претензій Москви стосується військової присутності Північноатлантичного альянсу в Європі.

Росія хоче домогтися виходу Фінляндії з НАТО та заборонити Альянсу розміщувати військові бази в Естонії, Латвії й Литві.

Вимоги Кремля можуть бути ширшими. 25 жовтня британське видання The Telegraph повідомило, що Росія наполягає на поверненні військової присутності НАТО у Східній Європі до рівня 1997 року. Це фактично обмежило б військову інфраструктуру Альянсу в державах, які приєдналися до нього після цієї дати.

Йдеться, зокрема, про Польщу, Румунію, Болгарію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Словенію, Естонію, Латвію, Литву та Фінляндію. Отже, вимога Росії зачіпає значну частину східного флангу НАТО.

Які вимоги Росія висуває до Молдови

Москва також претендує на зміну політичного устрою Молдови. За інформацією BILD, Росія пропонує перетворити країну на федеративну республіку, до складу якої увійдуть сама Молдова, автономна Гагаузія та невизнане Придністров'я.

Російська пропозиція передбачає особливі умови на випадок вступу Молдови до Європейського Союзу. Згідно з нею, Придністров'я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми щодо незалежності.

Такий сценарій фактично дав би двом регіонам змогу визначати своє майбутнє окремо від центральної влади Молдови.

На які поступки Москва нібито готова піти

В обмін на виконання своїх вимог Росія пропонує кілька кроків щодо Білорусі та Придністров'я.

Москва нібито готова вивести ядерну зброю з території Білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності. Російська сторона також пропонує вивести свої війська з Придністров'я.

Як повідомляв "Телеграф", у грудні 2021 року Кремль вимагав відвести сили НАТО на рубежі 1997 року.