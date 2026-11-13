Дата, яка все змінить: коли в Києві знову темнішатиме після 17:00

Упродовж січня та на початку лютого захід поступово зміщуватиметься на пізніший час

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До дня зимового сонцестояння, яке у 2026 році припаде на понеділок, 21 грудня, світла частина доби ставатиме все коротшою, а ніч все довшою. Сонце у Києві сідатиме до 17:00 аж до початку лютого 2027 року.

За інформацією про час заходу для столиці, яку наводить Visit Kiev Ukraine у таблиці сходів і заходів сонця, у Києві сонце знову почне сідати після 17:00 з 7 лютого 2027 року – того дня захід буде о 17:01. Від дати зимового сонцестояння 21 грудня 2026 року до цього рубежу мине 48 календарних днів.

Напередодні, 6 лютого 2027 року, сонце сяде рівно о 17:00. Тому першим днем із заходом пізніше п’ятої вечора буде наступний.

Коли у Києві знову не буде темнішати до 5 години: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Зимове сонцестояння 2026 року настане 21 грудня о 22:50 за київським часом. Очікувати, коли захід сонця знову буде починатися після 17:00 доведеться шість тижнів і шість днів: від 21 грудня до 1 січня – 11 днів, далі 31 день до 1 лютого та ще шість до 7 лютого. Тут рахуємо різницю календарних дат, а не точний проміжок від миті сонцестояння.

До слова, 1 січня 2027 року захід у Києві буде о 16:06, а 1 лютого – вже о 16:51. За січень вечірній рубіж зміститься на 45 хвилин, а протягом наступних шести днів – ще на 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому місті України буде найдовша ніч 2026 року. Тоді день в цьому обласному центрі триватиме всього 7 годин 50 хвилин.