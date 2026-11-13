"Кримінальні трилери" від НАБУ шкодять національним інтересам та підривають переговорні позиції України, — експерт

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"Останнім часом часто чую закиди на адресу експертів, які вказують, що антикорупційні розслідування не можна перетворювати на політичний піар. Що ці "кримінальні трилери" із викриттями від НАБУ, вже напряму шкодять національним інтересам, підривають переговорні позиції України, дискредитують не окремих посадовців, а всю країну. Але ж це насправді так, – написав на своїй Facebook-сторінці політичний експерт Валентин Гайдай. — Це навіть не експертні застереження – це вже доконаний факт.

Сьогодні на перемовинах зі спецпредставниками президента США Віткоффом і Кушнером кремлівський дід розповідає їм анекдоти, про НАБУ і "тумбочку". І посміхаючись натякає, що з Україною не можна мати справу, а нашу позицію не потрібно брати у розрахунок, бо тут всі "шахраї".

Як трактувати ці "відосікі" від НАБУ, окрім не як інформаційну диверсію?

Ніхто не каже про те, що з корупцією не потрібно боротись або приховувати це від суспільства. Ви не знайдете жодної людини при розумі, яка б це стверджувала. Але, мабуть, всім вже очевидно, що із безкінечною "кампанійщиною" і інформаційним балаганом, на який НАБУ перетворює буквально кожну справу, потрібно завершувати.

Є певні і чітко визначені процедурні норми, правила ведення подібних справ. Є механізми інформування суспільства, які не будуть перетворювати таке інформування на "шок-контент" і допомагати ворогу дискредитувати нашу країну. Їх потрібно дотримуватись. Інакше те, що повинно лікувати, просто нас вб’є", – переконаний експерт.