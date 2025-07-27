Руслан Горбенко передал автобус для 19-го армейского корпуса

По словам Руслана Горбенко, война очень динамичная, поэтому потребности фронта меняются ежемесячно

Народный депутат Украины, соучредитель ОО "ВПО Украины" Руслан Горбенко передал автобус для перевозки личного состава 19-го армейского корпуса. Обеспечение транспортом военных подразделений – одно из ключевых направлений работы организации. С начала полномасштабного вторжения ОО уже передало на нужды армии пять автобусов и более 150 автомобилей.

"Это настоящий подарок для наших бойцов. Автобус просторный, комфортабельный, рассчитанный на 60 мест, оборудованный кондиционером. Это совсем другой уровень по сравнению с тем, что иногда приходится получать от военкоматов — школьные автобусы или маршрутки", — отметил один из бойцов 19 АК.

По словам Руслана Горбенко, война очень динамичная, поэтому потребности фронта меняются ежемесячно и волонтеры должны быстро реагировать. "Сейчас, например, запросы на электромотоциклистали больше, чем на пикапы. Это вопрос безопасности и быстрой логистики: в отличие от тяжелого транспорта, он позволяет бойцу вовремя услышать вражеский дрон и скрыться", — рассказал депутат.

ОО "ВПО Украины" помогло уже более сотни воинских частей, включая подразделения ГУР и СБУ. Волонтерская команда регулярно выезжает прямо на передовую, чтобы передать помощь и лично пообщаться с защитниками. "Мы очень редко передаем помощь в Киеве – обычно ездим на линию фронта. Для нас важно слышать не только командиров, но и обычных солдат. Именно они знают, в чем наибольшая потребность", — подчеркнул Горбенко.

Организация активно сотрудничает с партнерами по Европе и Азии. "У нас есть надежный партнер из Тайваня уже передал более 40 автомобилей. Это результат того, что мы показываем пример и привлекаем поддержку", — отметил Горбенко.

По его словам, важно не только помогать самому, но и доносить до Министерства обороны объективную информацию о потребностях армии: "Военная часть — это цельный организм, который не только воюет, но и занимается производством дронов и другой техники. Если у них есть ресурсы, они способны в разы увеличить эффективность поражения врага".

На следующей неделе команда ОО отправляется с очередным грузом в Купянск. "Мы работаем по принципу: "воюй или работай". То есть или ты напрямую уничтожаешь врага на фронте, или помогаешь тем, кто на передовой", — подытожил Горбенко.

ОО "ВПО Украины" — общественная организация, объединяющая волонтеров и внутренне перемещенных лиц. Соучредителями являются Максим Ткаченко, Сергей Козырь и Руслан Горбенко. Организация занимается вопросами внутренних переселенцев и системно помогает Вооруженным Силам Украины.