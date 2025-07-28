Это последняя улица Киева и у нее очень поэтическое название: где она находится (карта)

Это небольшая, но чрезвычайно атмосферная улица, хранящая в своей архитектуре и планировке дух дачного пригорода конца XIX века

Среди многих улиц киевского Святошино особое место занимает живописная. Она носит поэтическое название и хранит не менее романтическую историю.

Возникнув в конце XIX века как часть амбициозного проекта Святошинских дач, эта улица прошла путь от элитного дачного поселка до уютного городского района, сохранив свой уникальный характер и атмосферу. "Телеграф" расскажет о ней подробнее

От дачного поселка до городской улицы

Живописная улица появилась в конце XIX – начале XX века как часть амбициозного проекта Святошинских дач. В 1897 году здесь был основан дачный поселок, для которого выделили около 250 гектаров земли. Около 450 участков сдавали в аренду на 99 лет — достаточно долгий срок для того времени.

Развитие поселка было тщательно спланировано. Кооператив "Общество содействия благоустройству Святошино" разработал типовые проекты дачных домов с 2-8 комнатами, которые должны были создать гармоничный архитектурный ансамбль. Инфраструктура также развивалась быстрыми темпами: в 1901 году открылась железнодорожная станция, а в 1900-1901 годах появилась узкоколейная трамвайная линия, соединяющая Святошино с центром Киева.

Улица с несколькими именами

Первоначально современная Живописная улица имела совсем другие названия — Борщаговская и параллельно 5-я Просека. Интересно, что она была объединена с нынешней Чернобыльской и частью улицы Михаила Котельникова. Лишь в 1965 году улица получила свое поэтическое название — Живописная, что как нельзя лучше отражает ее характер.

Старое фото

Уникальное расположение

Сегодня Живописная улица простирается от Берестейского проспекта до улицы Михаила Котельникова, и пересекается с улицами Львовской и Верховинной. Особенностью ее расположения является то, что она лежит вдоль живописного пруда и фактически является последней улицей Святошино со стороны края города.

Застройка улицы была преимущественно малоэтажная и усадебная, что создавало неповторимую уютную атмосферу и напоминало о дачном прошлом района. Сегодня здесь появляются новые ЖК, но это до сих пор тихая улица с садами и видом на водоем.

Пруд вблизи ул.

Современная живописная улица сохраняет свой исторический характер и остается одной из самых привлекательных для проживания улиц Святошинского района. Здесь царит особенная атмосфера покоя и уюта, которая так ценится жителями большого города.

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