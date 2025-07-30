Росіяни атакували Харків безпілотниками: троє людей постраждало, є руйнування
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Від падіння уламків збитого дрона постраждали троє людей
Російські окупанти вночі 30 липня знову атакували Харків ударними дронами. Під удар потрапили два райони міста, внаслідок чергового російського теракту проти міста є руйнування інфраструктури та житла, а також постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Вибухи було чутно у Шевченківському та Слобідському районах Харкова.
"Постраждали автомийка, скління багатоквартирних будинків і супермаркет. Також палає одна автівка", — написав .
За словами Синєгубова, внаслідок падіння уламків збитого дрона у Шевченківському районі міста постраждали троє людей — 62-річна та 24-річна жінки, а також 33-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує.
Нагадаємо, що у ніч на 26 липня російські окупанти активно били по Дніпру та Кам'янському, та три години атакували Харків, Окрім цього, вороги били по Змієву в Харківській області. Також під атаку дронів потрапив Запорізький район — дрони, які намагалися атакувати безпосередньо обласний центр, було знищено на підльоті.
Нагадаємо, як писав "Телеграф", внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.
Російські дрони в ніч на 28 липня атакували не тільки Київ — вибухи також пролунали у Кропивницькому та Старокостянтинові. У Кропивницькому повідомлялося про пожежі після атаки дронів, у Старокостянтинові мішенню вчергове міг стати аеродром, який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час.