Росіяни атакували Харків безпілотниками: троє людей постраждало, є руйнування

Від падіння уламків збитого дрона постраждали троє людей

Російські окупанти вночі 30 липня знову атакували Харків ударними дронами. Під удар потрапили два райони міста, внаслідок чергового російського теракту проти міста є руйнування інфраструктури та житла, а також постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Вибухи було чутно у Шевченківському та Слобідському районах Харкова.

"Постраждали автомийка, скління багатоквартирних будинків і супермаркет. Також палає одна автівка", — написав .

За словами Синєгубова, внаслідок падіння уламків збитого дрона у Шевченківському районі міста постраждали троє людей — 62-річна та 24-річна жінки, а також 33-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує.

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня російські окупанти активно били по Дніпру та Кам'янському, та три години атакували Харків, Окрім цього, вороги били по Змієву в Харківській області. Також під атаку дронів потрапив Запорізький район — дрони, які намагалися атакувати безпосередньо обласний центр, було знищено на підльоті.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Російські дрони в ніч на 28 липня атакували не тільки Київ — вибухи також пролунали у Кропивницькому та Старокостянтинові. У Кропивницькому повідомлялося про пожежі після атаки дронів, у Старокостянтинові мішенню вчергове міг стати аеродром, який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час.