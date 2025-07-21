Що таке конус Маха та чому українці чують вибухи від "Кинджалів" з гіперзвуковою швидкістю

Вибухи, яких не було: що насправді чули жителі Київщини вночі

Повітряна атака Росії відзначилась не тільки повідомленнями про руйнування в Києві та інших містах України, а й хибними сповіщеннями про вибухи. Їх спричинило явище, яке знайоме багатьом українцям через повномасштабне вторгнення — конус Маха.

Саме це явище спричинило підозри про вибухи в Ірпені в ніч на 21 липня. Однак, моніторингові канали наполягають — звуки "вибухів" спричиняє хвиля стиснутого повітря вже після прольоту ракети. "Телеграф" розібрався, що таке конус Маха та чи варто очікувати від нього небезпеки.

Що таке конус Маха

Конус Маха — це уявний конус, що утворюється під час надзвукового руху об'єкта. Якщо ракета летить із надзвуковою швидкістю, він створює звукову хвилю, яка не встигає поширитися перед ним. Вони "накладаються" одна на одну і утворюють своєрідний конус позаду ракети.

Чому українці чують звук вибуху, коли ракета вже пролетіла

Російські ракети, зокрема "Кинджали" часто рухаються зі швидкістю, в кілька разів більшою за звукову. Пролітаючи, вони створюють потужні ударні звукові хвилі. На землі вони чутні як вибухи. Навіть, якщо ракету зіб'ють сили ППО, звук окремого вибуху може бути, адже конус Маха вже створився в повітрі. Важливо, що його можна почути за десятки кілометрів, він свідчить тільки про проліт надзвукового об'єкта. В момент звуку, ракета може бути вже в іншій області.

Людина може чути вибух з напрямку, звідки прилетіла ракета

Саме через такий ефект від звукової хвилі, надзвуковим пасажирським літакам забороняли літати над суходолом США, адже звуків вибухів на їхньому маршруті не можна було уникнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії виробництво дронів-"Шахедів" поставили на потік. Гігантський завод з виробництва безпілотників показали в мережі — на це підприємство в Татарстані вербують навіть неповнолітніх.