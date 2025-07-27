Україна під атакою "Шахедів", вибухи вже чули в Києві та Запоріжжі (всі деталі)

У столиці працює ППО

Вибухи у Києві та Запоріжжі пролунали ввечері 27 липня. Росія атакує Україну "шахедами".

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфу". Зокрема, у Києві оголосили повітряну тривогу.

Мер міста повідомив, що у столиці працюють сили ППО. Про це Віталій Кличко написав у Телеграм.

У Запоріжжі також повітряна тривога. Про вибух повідомили у телеграм-каналі.

Повітряна тривога лунає у багатьох містах України. Але варто зазначити, що у Київській області загроза не по всьому регіону, а лише частина. Причиною цього є те, що наразі в Україні тестують нову систему оповіщень. Мова йде за ті райони, де є реальна загроза удару.

Карта тривог

Варто додати, що моніторингові канали у неділю, 27 липня, повідомляли про те, що є загроза бойового вильоту Ту-95/22. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Телеграм також повідомив про загрозу.

"Є інформація про спорядження 4 Ту-95МС, 4 Ту-22М3, 3 Ту-160, 8 МіГ-31К — борти готові до бойового застосування. Особлива увага для Києва та Київщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та заходу", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія масово атакувала Дніпро та область ракетами.