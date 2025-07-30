Россияне атаковали Харьков беспилотниками: три человека пострадали, есть разрушения

От падения обломков сбитого дрона пострадали три человека

Российские оккупанты ночью 30 июля снова атаковали Харьков ударными дронами. Под удар попали два района города, в результате очередного российского теракта против города есть разрушения инфраструктуры и жилья, а также пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Пострадали автомойка, остекление многоквартирных домов и супермаркет. Также пылает один автомобиль", — написал Терехов.

По словам Синегубова, в результате падения обломков сбитого дрона в Шевченковском районе города пострадали три человека — 62-летняя и 24-летняя женщины, а также 33-летний мужчина Им оказали медицинскую помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Напомним, что в ночь на 26 июля российские оккупанты активно били по Днепру и Каменскому, и три часа атаковали Харьков. Кроме этого, враги били по Змиеву в Харьковской области. Также под атаку дронов попал Запорожский район — дроны, пытавшиеся атаковать непосредственно областной центр, были уничтожены на подлете.

Напомним, как писал "Телеграф", в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Были разрушены многие павильоны и магазины, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Российские дроны в ночь на 28 июля атаковали не только Киев — взрывы также прогремели в Кропивницком и Староконстантинове. В Кропивницком сообщалось о пожаре после атаки дронов, в Староконстантинове мишенью в очередной раз мог стать аэродром, который россияне пытаются уничтожить уже очень долгое время.