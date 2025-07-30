Укр

Россияне атаковали Харьков беспилотниками: три человека пострадали, есть разрушения

Автор
Антон Корж
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Автор
Харьков снова был под атакой БПЛА Новость обновлена 30 июля 2025, 05:04
Харьков снова был под атакой БПЛА. Фото Коллаж "Телеграфа"

От падения обломков сбитого дрона пострадали три человека

Российские оккупанты ночью 30 июля снова атаковали Харьков ударными дронами. Под удар попали два района города, в результате очередного российского теракта против города есть разрушения инфраструктуры и жилья, а также пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Пострадали автомойка, остекление многоквартирных домов и супермаркет. Также пылает один автомобиль", — написал Терехов.

По словам Синегубова, в результате падения обломков сбитого дрона в Шевченковском районе города пострадали три человека — 62-летняя и 24-летняя женщины, а также 33-летний мужчина Им оказали медицинскую помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Напомним, что в ночь на 26 июля российские оккупанты активно били по Днепру и Каменскому, и три часа атаковали Харьков. Кроме этого, враги били по Змиеву в Харьковской области. Также под атаку дронов попал Запорожский район — дроны, пытавшиеся атаковать непосредственно областной центр, были уничтожены на подлете.

Напомним, как писал "Телеграф", в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Были разрушены многие павильоны и магазины, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Российские дроны в ночь на 28 июля атаковали не только Киев — взрывы также прогремели в Кропивницком и Староконстантинове. В Кропивницком сообщалось о пожаре после атаки дронов, в Староконстантинове мишенью в очередной раз мог стать аэродром, который россияне пытаются уничтожить уже очень долгое время.

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#Харьков #Война #Взрывы