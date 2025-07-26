Дніпро та Кам'янське перебували під масованим ударом росіян: що відомо (фото)

Внаслідок атаки сталася пожежа в Кам'янському, є наслідки у Дніпрі

Російські окупанти в ніч на 26 липня атакували Харків ударними дронами, а тако Дніпро та Кам'янське у Дніпропетровській області ударними дронами та ракетами різних видів. Атаки ворога відбувалися в кілька хвиль, мішенню терактів стала цивільна інфраструктура. В обох містах було чутно численні вибухи, в Кам'янському спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Факт атаки підтвердив мер Камʼянського Андрій Білоусов.

За даними Лисака, внаслідок атаки сталася пожежа у Кам'янському. Білоусов також підтвердив цю інформацію, та опублікував фото з місця удару окупантів. Про постраждалих в Дніпрі або в Кам'янському обидва представники влади не повідомляли.

"Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Знаходжусь на місці разом з підлеглими. Будь ласка, дотримуйтеся інформаційної тиші. Офіційні повідомлення та деталі – згодом", – написав Білоусов.

За даними власних джерел "Телеграфу", російські окупанти зруйнували у Кам'янському гіпермаркет "Епіцентр", а в Дніпрі останній ракетний удар ворога міг призвісти до влучання у багатоповерхівку. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Також немає даних стосовно атаки російських окупантів на Дніпро. За даними моніторингових каналів, росіяни атакували щонайменше в три хвилі — крилатими ракетами, балістикою, дронами, балістикою та знову крилатими ракетами. Всього ворог застосував:

До 10 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23 / KN-24 (північнокорейський клон "Іскандера");

До 8 крилатих ракет "Іскандер-К" / "Калібр";

До 60 "шахедів" / дронів-приманок.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Окрім цього, 24 липня вибухи лунали й в Черкасах. Через ракетні удари спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.