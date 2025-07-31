Таинственный уголок природы в Черкасской области привлекает путешественников: где найти это место силы (фото, видео)

В летнюю жару вода здесь — прохладная и удивительно прозрачная

В Черкасской области, между Каневом и Трахтемировом, скрывается одно из самых атмосферных озер Украины — Бучак. Этот водоем появился на месте заброшенного строительства Каневской гидроаккумулирующей станции и сегодня поражает туристов своей дикой природной красотой и спокойствием.

"Телеграф" рассказывает об этом месте. Когда-то здесь было село Бучак.

В 1980-х годах в связи с масштабными работами по сооружению Каневской ГАЭС большинство жителей были отселены, часть населенного пункта затоплена. Под толщей бетона исчезли не только дома, но и ценные археологические артефакты, лесные массивы и древние святилища. Но природа взяла свое: вместо бетонного котлована образовалось уникальное озеро.

Чем славится водоем

Озеро Бучак не наполняется Днепром, а питается подземными источниками. Именно поэтому даже в летнюю жару вода здесь — прохладная, удивительно прозрачная, а дно видно на несколько метров вглубь. Глубина водоема достигает более 30 метров.

Берега озера обрамлены смешанными лесами из дуба, сосны и граба, постепенно захватывающих побережье. В зарослях камыша и кувшинок прячутся цапли, дикие утки, другие птицы. В водоеме водится карась, окунь, щука, лещ – настоящая находка для рыбаков.

Лебеди на озере Бучак

Недалеко от озера — Бабья гора, которую считают одним из главных культовых центров славянского язычества. По преданию, это место имеет мощную энергетику, которая ощущается и сейчас. Здесь часто медитируют, проводят обряды или просто ищут душевную перезагрузку.

Бучак привлекает туристов, которые ценят дикий кемпинг, пешеходные маршруты, спокойный пляжный отдых без толпы людей и девственную природу.

Пейзажи озера Бучак

Пейзажи озера Бучак Пейзажи озера Бучак Пейзажи озера Бучак

Пейзажи озера Бучак Пейзажи озера Бучак

Как доехать до озера Бучак

Добраться сюда удобнее всего из Канева — как собственным авто, так и попутным или туристическим транспортом. Село Бучак — последний пункт перед самым водоемом.

Маршрут к озеру из Канева

Сюда едут не только купаться или рыбачить, но чтобы уединиться, восстановить внутренний баланс и почувствовать гармонию с окружающим миром.

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