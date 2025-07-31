Таинственный уголок природы в Черкасской области привлекает путешественников: где найти это место силы (фото, видео)
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В летнюю жару вода здесь — прохладная и удивительно прозрачная
В Черкасской области, между Каневом и Трахтемировом, скрывается одно из самых атмосферных озер Украины — Бучак. Этот водоем появился на месте заброшенного строительства Каневской гидроаккумулирующей станции и сегодня поражает туристов своей дикой природной красотой и спокойствием.
"Телеграф" рассказывает об этом месте. Когда-то здесь было село Бучак.
В 1980-х годах в связи с масштабными работами по сооружению Каневской ГАЭС большинство жителей были отселены, часть населенного пункта затоплена. Под толщей бетона исчезли не только дома, но и ценные археологические артефакты, лесные массивы и древние святилища. Но природа взяла свое: вместо бетонного котлована образовалось уникальное озеро.
Чем славится водоем
Озеро Бучак не наполняется Днепром, а питается подземными источниками. Именно поэтому даже в летнюю жару вода здесь — прохладная, удивительно прозрачная, а дно видно на несколько метров вглубь. Глубина водоема достигает более 30 метров.
Берега озера обрамлены смешанными лесами из дуба, сосны и граба, постепенно захватывающих побережье. В зарослях камыша и кувшинок прячутся цапли, дикие утки, другие птицы. В водоеме водится карась, окунь, щука, лещ – настоящая находка для рыбаков.
Недалеко от озера — Бабья гора, которую считают одним из главных культовых центров славянского язычества. По преданию, это место имеет мощную энергетику, которая ощущается и сейчас. Здесь часто медитируют, проводят обряды или просто ищут душевную перезагрузку.
Бучак привлекает туристов, которые ценят дикий кемпинг, пешеходные маршруты, спокойный пляжный отдых без толпы людей и девственную природу.
Как доехать до озера Бучак
Добраться сюда удобнее всего из Канева — как собственным авто, так и попутным или туристическим транспортом. Село Бучак — последний пункт перед самым водоемом.
Сюда едут не только купаться или рыбачить, но чтобы уединиться, восстановить внутренний баланс и почувствовать гармонию с окружающим миром.
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