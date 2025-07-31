Навіть Трамп це визнав: аналітик пояснив, чому війна в Україні швидко не закінчиться

Росія не досягла своїх цілей

Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо російського вторгнення в Україну та почав визнавати, що воно швидко не закінчиться. Оскільки Володимир Путін не має реальних досягнень, які він може показати внутрішньому споживачеві, то в нього залишається лише один варіант.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, говорити зараз про завершення війни вкрай передчасно.

"США і особисто президент Трамп розуміють, що Путін не має навіть проміжних успіхів так званої "спеціальної військової операції". Вони не вийшли на адмінкордон Донецької області. Відповідно виникає питання: а що Путін може продати внутрішньому споживачеві? Четвертий рік війни, а реальних територіальних досягнень, на які він розраховував, немає", — сказав Снєгірьов.

Експерт підкреслив, що Трамп добре розуміє, що для Путіна зараз стоїть питання продовження війни за будь-яку ціну, незалежно від економічних та військових втрат, як мінімум до захоплення всієї Донецької області.

Він додав, що на Путіна все ж таки можна вплинути, проте для цього треба, щоб США та Європа заблокували Росію не лише в енергетичному плані, а й у банківській сфері. А от сподіватися на те, що Україна зможе вийти на кордони 1991 року або навіть початку 2022 року самостійно, явно не варто, вважає експерт.

"Ці прогнози нереалістичні. На жаль, ми маємо констатувати факт, що наразі повернути лінію бойового зіткнення навіть станом на 24 лютого 22-го року немає можливості", — сказав Снєгірьов.

Як повідомлялося раніше, Трамп зменшив крайній термін для Росії на досягнення угоди щодо завершення війни з Україною з 50 днів до 10. Він визнав, що Кремль не прагне закінчувати війну і затягуватиме її навіть попри те, що зараз є така можливість.