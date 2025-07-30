Перший пішов: Трамп сказав, яку з країн покарає першою через торгівлю з Росією

Нові торговельні обмеження мають набути чинності з 1 серпня

Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита проти Індії. Одна з причин — її торгівля з Росією.

Президент США поставив 25% для цієї країни. Про це він написав у своїй соціальній мережі.

Трамп зазначив, що хоча Індія є другом США, за ці роки з нею вели порівняно небагато торгівлі, оскільки її "тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі". Також Індія має "найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні торговельні бар'єри серед усіх країн".

Президент також критикував Делі за закупівлю військового обладнання у Росії та за те, що Індія залишається одним з найбільших покупців російської енергії поряд з Китаем.

"Крім того, вони завжди закуповували переважну більшість свого військового обладнання у РФ і є найбільшим покупцем енергоресурсів у Росії поряд із Китаєм — у той час як усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні — усе це погано. Тому Індія обкладатиметься тарифом у розмірі 25% і отримає штраф за зазначене вище", — наголосив президент.

Нові торговельні обмеження мають набути чинності з 1 серпня.

Погрози Трампа про вторинні тарифи — що відомо

Дональд Трамп нещодавно заявив, що введе проти Росії 100% вторинні тарифи, якщо вона за 50 днів не укладе мирну угоду з Україною.

Учора, 29 липня, американський президент зазначив, що дедлайн скорочується до 10 днів. За його словами, причин чекати більше немає, оскільки відповідь Росії на його ультиматум уже очевидна.