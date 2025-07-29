Трамп зменшив дедлайн для Росії та зробив невтішну заяву про війну

Термін на угоду зменшився з 50 днів до 10

Президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабна війна Росії проти України могла б завершитися ще давно, однак Кремль свідомо вибирає шлях ескалації. За його словами, президент РФ Володимир Путін зацікавлений у затягуванні війни, попри реальну можливість припинити бойові дії.

Про це повідомляє Білий дім. Водночас Трамп розчарований мовчанням Росії на його ультиматум: після оголошення 10-12-денного терміну жодної відповіді з боку Путіна так і не надійшло.

"Путін хоче продовжувати війну. Наші тарифи можуть вплинути на них, а можуть і ні", — сказав політик.

Лідер Вашингтона також попередив, що час для ухвалення рішення в Москві — обмежений. За його словами, Сполучені Штати вже готують новий пакет економічного тиску, включно з можливістю вторинних санкцій. Відтак, Трамп дав Москві 10 днів на мирну угоду з Україною, починаючи з 29 липня.

Нагадаємо: ще 28 липня президент США анонсував скорочення терміну для Росії, встановлений для завершення війни в Україні. Попри це, у Кремлі одразу відреагували на новий ультиматум Дональда Трампа. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна продовжиться.

Отже, якщо за ці дні не буде укладено "справедливу" угоду щодо України, США застосують вторинні санкції. Відлік цього терміну для Росії розпочався 14 липня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Захід переглядає стратегію стримування Росії: наразі Кремлю надсилають попередження замість миттєвих санкцій. Головна мета — змусити Москву переосмислити власну політику, поки наслідки ще можна змінити.