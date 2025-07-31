Даже Трамп это признал: аналитик объяснил, почему война в Украине быстро не закончится

Россия не достигла своих целей

Президент США Дональд Трамп изменил риторику относительно российского вторжения в Украину и начал признавать, что оно быстро не закончится. Поскольку у Владимира Путина нет реальных достижений, которые он может показать внутреннему потребителю, то у него остается лишь один вариант.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, говорить сейчас о завершении войны крайне преждевременно.

"США и лично президент Трамп понимают, что у Путина нет даже промежуточных успехов так называемой "специальной военной операции". Они не вышли на админграницу Донецкой области. Соответственно возникает вопрос: а что Путин может продать внутреннему потребителю? Четвертый год войны, а реальных территориальных достижений, на которые он рассчитывал, нет", — сказал Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что Трамп хорошо понимает, что для Путина сейчас стоит вопрос продолжение войны любой ценой, вне зависимости от экономических и военных потерь, до захвата всей Донецкой области.

Он добавил, что на Путина все же можно повлиять, однако для этого надо, чтобы США и Европа заблокировали Россию не только в энергетическом плане, но и в банковской сфере. А вот надеяться на то, что Украина сможет выйти на границы 1991 или даже начала 2022 года самостоятельно, явно не стоит, считает эксперт.

"Эти прогнозы нереалистичны. К сожалению, мы должны констатировать факт, что в настоящее время вернуть линию боевого столкновения даже по состоянию на 24 февраля 22-го года нет возможности", — сказал Снегирев.

Как сообщалось ранее, Трамп уменьшил крайний срок для России на достижение соглашения по завершению войны с Украиной с 50 дней до 10. Он признал, что Кремль не стремится заканчивать войну и будет затягивать ее даже несмотря на то, что сейчас есть такая возможность.