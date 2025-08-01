Давно засохшие цветы и надгробие, покрытое пылью: могила Леси Украинки выглядит заброшенной (фото)

Свежих цветов на могиле писательницы нет

На старом Байковом кладбище среди высоких деревьев находится могила Леси Украинки — одной из самых выдающихся фигур украинской литературы. Однако вместо живых цветов, которые должны чествовать память писательницы, на месте ее захоронения только давно засохший букет.

Ее поэзия – это не просто слова, а оружие. Сегодня, 1 августа, проходит 112-я годовщина со дня смерти Леси Украинки. По этому случаю "Телеграф" побывал на могиле художницы и выяснил, как выглядит место захоронения величайшей писательницы.

Леся Украинка писала произведения, темы которых актуальны и сейчас — они затрагивают борьбу за свободу, человеческий дух, места человека в этом мире и т.д. Эти темы точно перекликаются с событиями ХХ века, особенно в условиях полномасштабной войны.

Леся Украинка — автор "Contra spem spero!", "Лесной песни", "Кассандры" и многих других гениальных произведений. Она стала символом несокрушимости украинского духа. Однако сейчас, более чем через сто лет после ее смерти, могила писательницы встречает всех, кто хочет почтить ее память, не свежими цветами, а пылью и увядшим букетиком.

Как выглядела могила Леси Украинки раньше

Могила Леси Украинки

Похоронена Леся Украинка на Байковом кладбище в Киеве, в старой части. Рядом с писательницей покоятся ее родные – брат Михаил Косач и родители – Петр Антонович Косач и Ольга Петровна Косач (Елена Пчилка).

Могила выглядит забытой — на памятнике видна пыль. У постамента стоят цветы, которые давно увяли и даже засохли в "весе", сделанном из пластиковой бутылки. Свежих букетов нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что могила Леонида Осыки выглядит заброшенной. Сорняки почти закрывают памятник.