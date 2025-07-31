Відпочинок, що не залежить від погоди: що найкрасивішого можна побачити в Україні під землею (фото, відео)

Навіть якщо ви жодного разу не були під землею — ці печери не залишать вас байдужими.

Екскурсії в печери не завадять ані спека, ані дощі, ані інші природні негаразди. А ще — це цікавий спосіб зануритися в новий, незнаний підземний світ.

В Україні чимало печер, печерних монастирів тощо. Однак для цього огляду "Телеграф" вирішив зупинитися на трьох популярних туристичних об'єктах. Екскурсії сюди достатньо, щоб зрозуміти — чи подобається вам спелеологія та, чи готові ви до подальших підземних мандрів. Це печери Оптимістична, Кришталева та Атлантида.

Печера Оптимістична — рекордсменка в світі

Протяжність печери — понад 267 кілометрів. Досі не всі ходи вивчені. Вона залягає на глибині від 20 до 80 метрів. У деяких місцях трапляються сталактити, геліктити та інші натічні утворення — для гіпсової печери це рідкісне явище. Оптимістичну офіційно визнано найдовшою гіпсовою печерою у світі, найдовшою в Євразії та п’ятою за довжиною серед усіх печер планети — про це запис у Книзі рекордів Гіннеса. Тут працює сім екскурсійних маршрутів різної складності. Найпростіший — ознайомчий тур на 2 години під землею. Туристам видають каску з ліхтарем, оренда коштує 100 грн. В печеру водять організовані групи, уточнити вартість можна за номерами: +38 097 2255877, +38 099 0708802.

Як дістатися Оптимістичної печери

Щоб потрапити в печеру, потрібно приїхати в село Королівка, що в колишньому Борщівському районі на Тернопільщині. З Тернополя до Борщева їхати рейсовим автобусом. Звідти до Королівки 12 км. Можна дістатися власним транспортом.

Печера "Кришталева" — одна з найлегших

Печера "Кришталева" розташована у селі Кривче, що на Тернопільщині. Довжина печери — 23 км, середня ширина проходів — 2 метри, висота — майже 3. Упродовж року тут тримається постійна температура +10,6°C. Це суха й легка для проходження печера, доступна навіть тим, хто раніше ніколи не спускався під землю.

Вихід з печери "Кришталева"

Ця печера має унікальне повітря з підвищеною іонізацією, а також не маж патогенних організмів. Важливо, що це е єдина електрифікована гіпсова печера на Тернопільщині. Маршрут довжиною 2,5 км. Тур триває близько 1,5 години.

Перші 500 метрів — вхідний коридор, де стіни виблискують темно-коричневим гіпсом. Далі — низка залів з кристалами білого, кремового та бурштинового кольору. Печеру щороку досліджують спелеологи, тут проводять змагання з орієнтування й постійно відкривають нові відгалуження.

Як дістатись печери "Кришталева"

З Борщева у напрямку Мельниці-Подільської — близько 19 км. У селі Кривче, одразу після Кривченського замку, слід повернути праворуч. Відвідування — у порядку живої черги біля входу. Вартість екскурсії: дорослому 100 грн, дитячий 70 грн. В понеділок у печери вихідний.

Печера "Атлантида" — три поверхи унікальності

Печера "Атлантида" розташована біля села Завалля у Хмельницькій області. Сюди можна заходити тільки з інструктором. В печері три поверхи, зали, ходи з кристалами, квітами з гіпсу та унікальними утвореннями. За красою ця печера вважається другою у Європі. Найпростішим, двогодинним маршрутом водять навіть шкільні екскурсії.

Печера "Атлантида"

Поруч є кемпінг. Важливо, що в печеру можна потрапити тільки у суботу та неділю об 11:00 та 15:00, лише за попереднім записом +38 (067) 999 27 77, +38 (067) 729 9 729. Для груп — інші умови.

Як потрібно одягатись на екскурсію до печер

В печерах постійно тримається прохолода, вогко та брудно. Тож варто мати комбінезон. Його біля багатьох печер можна орендувати. Під нього краще вдягнути термобілизну або спортивний костюм. Взуття краще взяти змінне: старі кросівки чи туристичні чоботи з гарною фіксацією або гумові чоботи, які не шкода забруднити. На голову — спортивну шапочку або бандану, щоб було зручно під каскою. За бажанням можна взяти бавовняні рукавички — вони знадобляться під час пересування у вузьких проходах.

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