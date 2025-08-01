Давно ніхто не приходив? Могила Лобановського в Києві виглядає покинутою (фото)

Тренер "Динамо" помер у віці 63 роки

У Києві спочиває легенда українського футболу — Валерій Лобановський. За життя він був лідером і зробив вагомий внесок в історію спорту нашої країни. Однак зараз його могила дещо суперечить усім його здобуткам. Там, схоже, давно нікого не було.

Лобановський був більше, ніж просто тренер — він став символом футболу в Україні. Кореспондентка "Телеграфу" побувала на могилі Валерія Васильовича. Зараз вона перебуває у не найкращому стані.

Хто такий Валерій Лобановський

Валерій Лобановський став одним із найбільш впливових футбольних діячів 20 століття. Спочатку він грав у київському "Динамо", а згодом став тренером. Під його керівництвом "Динамо" отримав 8 чемпіонських титулів СРСР, двічі отримав Кубок володарів кубків УЄФА і Суперкубок Європи.

Причина смерті Валерія Лобановського

Життя легендарного футбольного тренера обірвалося 13 травня 2002 року. Причиною смерті став масштабний геморагічний інсульт — крововилив у мозок. Тоді команда, тренером якої був Лобановський, боролася за золото. У першому таймі була нічия — 1:1, у другому — 3:1 на користь "Динамо". Саме в цей момент Лобановському стало зле. Це помітив його помічник.

Йому викликали "швидку". У лікарні футболіста було прооперовано, однак це не врятувало його життя. Лобановський помер. У день фіналу Ліги Чемпіонів-2002 УЄФА присвятила йому хвилину мовчання на стадіоні у Глазго, а в Україні йому надали звання Героя України (посмертно).

Могила Валерія Лобановського

Валерія Лобановського поховано на Байковому кладовищі в Києві. Його надгробок оточують чотири колони, а над ними золотистими буквами викарбувано надпис: "Ми живі доти, доки нас пам’ятають". На надгробку, на невисокому постаменті стоїть бронзова скульптура Лобановського у повний зріст.

Поруч розташовані дві високі вази, де стоять квіти, які вже давно зів’яли. Пелюстки, які, напевно, здув вітер, просто лежать на гранітній плиті. Поруч із Лобановський похована його дружина Аделаїда.

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