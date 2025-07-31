Тут досі живуть цивільні, але вже серед руїн: як зараз виглядає Часів Яр та хто його контролює (фото, відео)

Остови будинків та прильоти КАБів замість живого міста

Місто Часів Яр на Донеччині — одна з цілей літнього наступу окупантів. Російське Міноборони 31 липня повідомило про начебто захоплення міста. Однак в ЗСУ спростували цю інформацію. У місті досі точаться бої. Та самого міста майже не лишилось

Влада та Костянтин Ліберови опублікували болючі для сприйняття фото зруйнованого міста. Тут, попри все досі є цивільні.

Руїни будинків у місті Часів Яр Все, що залишилось від міста Панорама міста Часів Яр

Ці фото сприймаються зовсім інакше, якщо уявити себе в середині. Уявіть, що ви там. Це не так складно. В місті досі є люди. Кілька цивільних, але здебільшого наші військові.

Росіяни заявляють, що вони Часів Яр "звільнили". Тільки не додають, що від людей. До 24 лютого 2022 року тут жили близько 13 тисяч осіб. Частину з них Росія вбила, частину — назавжди змусила покинути домівки, які перетворила у руїни. На місто постійно скидають бомби, обстрілюють його, рівняють з землею.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов каже, що заяви росіян про окупацію міста — лише спроба створити інформаційний шум. Ситуація без змін — тривають міські бої.

Що відомо про бої в Часовому Ярі

За даними порталу "Діпстейт" на 30 липня росіяни окупували частину Часового Яру. Бої тривають в місті ще з 2024 року. Часів Яр — важливий населений пункт в обороні, адже знаходиться на височині і є важливим транспортним вузлом.

Ситуація в Часовому Яру

Загалом оборона Часового Яру триває майже два роки. Це невелике місто площею усього 18 квадратних кілометрів. Українські війська стримують ворога ціною надзусиль дуже довгий час.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає сусідній зруйнований Бахмут після двох років окупації. Росія майже вщент знищила місто.