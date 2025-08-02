Здесь жили десятки тысяч человек: во что Россия превратила Левобережный район Мариуполя (фото, видео)
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Никто даже не разобрал завалы
Мариуполь на Донетчине в оккупации России уже несколько лет. Многие дома оккупанты сравняли с землей, а часть забросили. Особенно это видно на примере Левобережного района Мариуполя, который является одним из наиболее пострадавших в городе. Он находится на востоке Мариуполя и отделен от другой части тем самым комбинатом "Азовсталь".
Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором показывает в каком состоянии Левобережный район сейчас. "Восстановление Мариуполя без блюра и прикрас", — отмечает он. По данным 2011 года, здесь жили более 120 тысяч человек.
Это район комбината "Азовсталь". Вероятно, улица с трамвайными рельсами — Азовстальская. Россияне, вопреки мнению местных жителей, переименовали ее в Тульский проспект.
На видео также можно попытаться узнать окрестности стадиона "Азовсталь". Сам стадион тоже в руинах. Россияне не жалели бомб на этот район.
Раньше этот стадион смотрелся так. Реконструкцию провели в 2006 году, он вмещал 7 тысяч зрителей.
Левобережный район был одним из самых густонаселенных в Мариуполе. В 2019 году местный парк "Радуга" реконструировали, сделав одним из лучших в городе.
В парке было множество тюльпанов – при его создании вдохновлялись королевским парком в Нидерландах.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия равняет с землей еще один город в Донецкой области. Часов Яр сопротивляется оккупантам, на руинах продолжаются городские бои.