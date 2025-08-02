Не лисами едиными: такого домашнего питомца украинцы еще не видели (фото)

Украинцы в последнее время любят заводить необычных животных в качестве питомцев

Украинцев уже сложно удивить эксцентричными домашними питомцами. Однако периодически на улицах крупных городов можно встретить животное, которое совсем "не вписывается в окружение".

Например, telegram-канал Труха сообщил, что в Днепре видели женщину, которая гуляла с детёнышем косули. Согласно его информации, животное видели на улице Образцовой.

На фото видно, что малыш еще совсем крошечный, однако другого контекста предоставлено не было.

Косуля в Днепре

Как известно, в Днепропетровской области помимо косуль живут благородные и пятнистые олени. Однако их детеныши выглядят иначе, так что на фото скорее всего именно маленькая косуля.

Стоит отметить, что в Украине для содержания косули у себя дома необходимо иметь специальное разрешение, поскольку это дикое животное и находится под охраной государства. Поэтому, если вы тоже себе захотели такую же, то помните, что незаконный отлов наказывается по статье 88-1 КУоАП штрафом в 3400 гривен и изъятием животного. Для содержания диких копытных в неволе надо иметь специальный вольер, документ о происхождении животного и разрешение на содержание от Госэкоинспекции.

Неизвестно, кем является женщина на фото, а потому делать выводы по одному снимку невозможно. Дикие животные могут легально попадать к людям, так как в Днепре есть несколько организаций, которые помогают с реабилитацией, но в районе Образцовой таких нет. Да и специалисты наверняка бы знали, что вести пугливое травоядное в место с плотной жилой застройкой, вроде Индустриального района города, не лучшая идея.

Косули, которые с малых лет взращивались людьми, вскоре привыкают к ним и начинают воспринимать их как часть своего стада. Но взрослые особи все равно могут вести себя агрессивно, особенно в брачный период.

Впрочем, в большинстве случаев не так опасно, что животное может сделать человеку, как человек животному. Даже если косуля находится в Днепре легально, то она все равно никогда не адаптируется к незнакомым городским условиям и может испугаться машин, испытывать стресс от шума или подвергнуться нападению собак.

Как сообщалось ранее, в Днепре все чаще встречают лисиц. Некоторые из них настолько потеряли страх, что уже берут еду из рук.