Їла з рук наче домашня. Жителі Дніпропетровщини годували небезпечного хижака прямо на вулиці міста (відео)

Звіра не боялися люди

Лисиці в Україні все частіше виходять до людей. Небезпечні хижі тварини, які можуть хворіти на сказ, нещодавно ледь не з рук людей їли продукти на Дніпропетровщині.

Відповідне фото зʼявилось у місцевих телеграм-каналах Камʼянського. На опублікованих кадрах помітно, як чоловік гуляючи вулицями міста зустрів лисицю.

Помітно, що руду підійшла до чоловіка, який тримав для неї їжу. Вона з острахом подивилась на нього, а згодом він у метрі від себе кинув паличку, яка нагадує сирну косичку. Лисиця поласувала їжею, а згодом втекла.

Обережно! На кадрах присутня ненормативна лексика!

Цікаво те, що вона зовсім не злякалась натовпу людей. Ймовірніше вона була голодна, адже виглядала дуже худою та виснаженою.

Люди у коментарях пишуть, що чоловік дуже ризикував тим, що годував її так близько. Інші написали, що лисичка красуня і не вперше блукає вулицями Камʼянського.

Варто зазначити, що така ситуація у місті відбувається не вперше. За останніх чотири місяці люди багато разів показували хижу тварину у цьому регіоні.

У квітні у районі Курилівки біля ГЕС також блукала лисиця.

Потім хижачку помітили на Дніпробуді.

За кілька днів ще одну лисицю помітили вже біля 40-ї школи на лівому березі Камʼянського.

12 липня у телеграм каналах Камʼянського публікували відео з лисицею. Вона блукала по 9 мікрорайону міста.

Наслідки війни для дикої природи

Поява диких тварин у людських поселеннях стала прямим наслідком повномасштабної війни, яка триває в Україні. Дикі тварини, так само як і люди, бояться вибухів, обстрілів та інших воєнних дій. Це змушує їх шукати безпечніші місця, часто приводячи до меж людських поселень.

Лисиці, як і багато інших видів дикої фауни, змушені адаптуватися до нових умов існування, коли їхні природні місця проживання стають небезпечними через воєнні дії. Міста, попри всі свої особливості, часом виявляються спокійнішими за ліси та поля, де лунають вибухи та ведуться бойові дії.

Варто зазначити, нещодавно "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі місцеві вже зустрічали лисицю. А до цього наприкінці червня у цьому місті помітили ще дві лисиці.