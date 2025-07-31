"За проїзд передаємо": кіт з Дніпра став зіркою соцмереж (відео)

Пасажири миттєво відреагували

Днями в Дніпрі сталася надзвичайно мила й навпрочуд кумедна історія, яка швидко розлетілася по соцмережах та підняла настрій багатьом українцям. У буденний день, коли всі поспішали додому з роботи, один маленький мешканець міста — пухнастий котик — несподівано зайшов до автобуса.

Проте зайшов він не впевнено, а дуже боязко, обережно оглянувся по сторонах, ніби намагаючись зрозуміти, чи не буде йому тут загрози. Такий ролик показали в місцевому пабліку.

Пасажири, які стали свідками цієї сцени, миттєво відреагували. Хтось із них одразу ж підставив на відео спокійну та впізнавану мелодію зі свистом, створюючи атмосферу доброзичливості та затишку. Котик повільно підійшов до водія і, схоже, передавав свій "квиток" за проїзд.

Користувачі не змогли оминути таку подію — вони одразу ж прокоментували побачене. "За проїзд передаємо", — жартома пише жінка.

Що пишуть під дописом

Під дописом люди не могли натішитися красою й чарівністю хвостатого гостя. "Який гарний кіт", — пише користувачка.

Що пишуть під дописом

Цей пухнастий улюбленець точно не залишив байдужими дніпрян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на дачі жінка випадково зафільмувала кумедну, але показову сцену: її кіт зіткнувся з незвичним "мешканцем" городу — великим жуком-оленем. Комаха повільно й невимушено пересувалася між грядками, а кіт, помітно заінтригований, обережно торкався її лапкою.