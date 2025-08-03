Путін не готовий до переговорів: скільки ще триватиме війна, — МЗС Британії

Путін поки що не показує готовність до реального діалогу

Росія не налаштована на переговори щодо припинення війни в Україні. Тому бойові дії можуть тривати ще через рік.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі в інтерв’ю The Guardian. За його словами, глава Кремля Володимир Путін не готовий до переговорів.

"Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів", – сказав він.

Водночас, за оцінками МЗС Британії, російський президент Путін поки що не показує готовності до реального діалогу. Він досі має максималістські та імперіалістичні амбіції.

"Битва, яку вела Україна за підтримки Великобританії, Європи та Америки, величезна. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть", – наголосив Леммі.

На його думку, війна може тривати ще й через рік, адже Росія не готова до компромісів.

При цьому дипломат вважає, що головне питання полягає в тому, наскільки серйозно Росія сприйматиме переговорний процес.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Дмитро Снєгірьов розповів "Телеграфу", чому війна в Україні швидко не закінчиться. На його думку, на Путіна все ж таки можна вплинути, проте для цього треба, щоб США та Європа заблокували Росію не лише в енергетичному плані, а й у банківській сфері. А от сподіватися на те, що Україна зможе вийти на межі 1991 року або навіть початку 2022 року самостійно, явно не варто.