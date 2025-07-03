Названо рік, у якому Путін може закінчити війну в Україні: наскільки реальним є цей прогноз

Путін може піти на світ уже скоро

Переломний момент для війни в Україні може настати вже у 2026 році, а Путін може навіть піти на припинення вогню. Такий прогноз, ґрунтуючись на думках експертів, дає німецьке видання derStandard.

"Телеграф" розповідає про те, на чому будуються ці припущення і чи реальний такий сценарій.

Прогноз derStandard

Цілі Путіна

Експерти, опитані виданням, зазначають, що Путін не зміг досягти своїх початкових цілей в Україні, проте не відмовився від них. У матеріалі вказується, що однією з головних цілей є "об’єднання" України з Росією.

"Якщо Путін відмовиться від цієї мети, він підірве величезну опору своєї власної системи", — каже експерт Емілі Ферріс.

Вплив України

При цьому, на думку, одного з найвідоміших експертів з Росії у Великій Британії Марка Галеотті, "вкрай малоймовірно", що Україна зможе змусити відступити військовим шляхом людину, яка не пішла на переговори навіть, коли її власну землю було захоплено (йдеться про частину Курської області).

Вплив втрат

Начхати Путіну і на свої мільйонні втрати в живій силі.

"Для Путіна це не вирішальний фактор. Він розглядає солдатів як живу зброю", — каже Галеотті, проте зазначає, що "Чим більше їх гине в Україні, тим вищі витрати на набір і тим більший тиск на ринок праці та економіку. Якщо судити за чисельністю населення (у Росії приблизно в чотири рази більше жителів, ніж в Україні, ред.), то Путін, ймовірно, вважає співвідношення вбитих та поранених перемогою. Однак, якщо так триватиме, Росії зрештою доведеться сповільнити свої наступальні дії".

Два дослідники зійшлися на думці, що жодна країна у світі не може витримати таких великих втрат у довгостроковій перспективі. Але поки Кремль має достатньо грошей для набору нових солдатів, вони в кращому разі можуть лише сповільнити агресію, але не зупинити її.

Вплив на економіку

Незважаючи на санкції, військовий бюджет Кремля все ще наповнений грошима завдяки прибуткам від продажу енергоносіїв у минулому році, а також адаптивності російських експортерів, які знайшли нових клієнтів та розраховуються переважно у юанях. Проте Галеотті відзначає зростання тиску на російську економіку, який рано чи пізно може вплинути на армію Путіна.

Вплив союзників Путіна

Москва продовжує отримувати допомогу від Китаю, КНДР та Ірану — особливо зацікавлений Пекін, який має вигоду з ослаблення Заходу.

Як зазначає Галеотті, уявити, щоб Китай раптово відвернувся від Путіна, неможливо.

"Навіщо йому це робити? Зрештою, це хороша війна для Китаю, тому що вона відволікає Захід, робить Росію дедалі більшим васалом Китаю, і зрештою, можливо, Китай стане мирним посередником, якщо Захід зазнає невдачі", — каже він.

Чому 2026

До наступного року, вважають експерти, Росія витратить свою радянську зброю, а нове обладнання коштуватиме дорожче.

"Ми знаходимося на межі стагфляції. Можливо, вже до кінця року, але не пізніше 2026 року виникнуть складні питання "гармати чи масло". Вартість війни для простих людей зросте; питання у тому, в який момент розпочнуться протести", — говорить Галеотті.

Можливий сценарій

Його колега Ферріс вважає, що Кремль зараз чекає, які ще пропозиції надійдуть від Білого дому, і водночас намагається закріпитися.

"У 2026 році я можу уявити собі ситуацію, в якій припинення вогню стане привабливим для Росії. Тоді вони могли б перечекати термін Трампа, а потім спробувати встановити проросійського лідера в Україні політичними засобами", — вважає вона.

Однак доти Ферріс не бачить сценарію, за якого Путін міг би погодитися на припинення війни, яке не принесло б йому насамперед вигоди:

"І Росія, і Україна розглядають війну як екзистенційну — з тією різницею, що Україна справді виборює своє виживання", — зазначає Ферріс.

Резюме

З висновків експертів можна дійти до того, що прямо зараз ані військові невдачі, ані внутрішній тиск не змушують Кремль зупинитися. Путін не відмовляється від ідеї "об’єднання" України з Росією і продовжує війну завдяки підтримці Китаю, Ірану та КНДР, грошам з продажу енергоносіїв. Можливий сценарій — тимчасове перемир’я у 2026 році, щоб перечекати адміністрацію Трампа та політично вплинути на Україну.

Думка

"Телеграф" запитав думки політолога Олексія Якубіна, щоб той оцінив цей прогноз.

Економіка

Якубін зазначив, що справді безліч економістів, у тому числі російських, сходяться на думці, що російська економіка вже є "перегрітою".

"Тобто ті, кого в Росії називають ліберальними економістами, і навіть найпровладніші економісти говорять про те, що в Росії, по суті, ресурси на війну вичерпуються. З іншого боку, ми бачимо, що подібні прогнози щодо санкцій, з приводу того, що Росія довго не зможе підтримувати війну, існували і в 2022 році", — підкреслив він.

Чому 2026 рік

"Мені здається, що 2026 рік спливає у прогнозах із кількох причин:

Можливо, за цей рік стане до кінця зрозумілою стратегія Трампа щодо Росії. Можлива навіть поява будь-яких додаткових санкційних обмежень щодо фінансового сектору, які можуть вплинути на Росію;

Другий момент – це те, як далі почуватиметься світова економіка, тому що ми бачимо, що вона теж постійно перебуває між високими та низькими цінами на нафту. Зрозуміло, що для Росії вигідні високі ціни на нафту;

Економіка Росії "перегріта". Російські провладні економісти вважають, що ресурси Росії обмежені і вона все більше витягує їх із останніх запасів", — пояснив він.

Висновок

"Такий сценарій можливий суто економічно. Плюс до кінця року ми розумітимемо стратегію США щодо Росії і від цього багато чого залежатиме", — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що майор ЗСУ Євген Карась дав оптимістичний прогноз про завершення війни.