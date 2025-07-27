У Трампа назвали сроки, за які хотіли б закінчити війну в Україні

Віткофф упевнений, що необхідно не лише вирішити проблеми Росії та України, а й встановити довгостроковий світ на Близькому Сході

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф висловив сподівання на досягнення миру в Україні та на Близькому Сході до кінця строку за чинного президента Штатів Дональда Тампа на своїй посаді.

Про це повідомляє в інтерв’ю Fox News. Віткофф хотів би укладання мирної угоди між Україною та Росією та закінчення війни.

"Президент прав, цього (війни, — Ред.) не мало статися", — сказав Віткофф.

Крім того, Віткофф наголосив, що хотів би досягнення миру в Газі та загалом на Близькому Сході.

"Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України і укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно. Якщо ми досягнемо міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення", — підсумував він.

Дональд Трамп і Стів Уіткофф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо назвав ім’я людини, яка може стати наступником Дональда Трампа на наступних президентських виборах 2028 року.

До речі, раніше Джей Ді Венс назвав президентів США, які були при владі з 2000 року дурнями. Але до цього списку входить і 47 президент Дональд Трамп.