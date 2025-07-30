Війна може скоро закінчитися: польський політик заявив про непогані шанси

Обнадіюватись словами польського чиновника, за словами експерта, не варто

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з’являється все більше ознак можливого призупинення війни в Україні. Натомість, за його словами, це не впливає на оборонну політику Польщі.

Про це Туск сказав під час виступу в Інституті авіаційних технологій у Варшаві 30 липня.

"Є хороша ймовірність, є багато ознак того, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це аж ніяк не змінює нашої ситуації", — наголосив глава уряду.

Він зазначив, що Польща має бути готовою до самостійного захисту, незалежно від розвитку подій на східному фронті. "Ми не можемо втрачати жодної години чи дня у цих перегонах за сучасною армією", — додав Туск. При цьому глава польського уряду відмовився повідомляти відомі йому деталі та обґрунтовувати свою думку.

Дональд Туск та Володимир Зеленський/Facebook

Що передувало словам Туска

Президент США Дональд Трамп заявив, що дає Росії десятиденний термін на завершення війни проти України. Якщо цього не станеться, США введуть мита та інші заходи економічного тиску. Про це він сказав 29 липня журналістам перед вильотом із Шотландії. За його словами, дедлайн спливає 8 серпня.

"Хочете велику сенсацію? Десять днів із сьогоднішнього дня. У нас є сенсація. І тоді, знаєте, ми введемо мита та інші заходи", — заявив Трамп.

Він додав, що не впевнений, чи вплине це на Путіна, "бо він, очевидно, хоче, напевно, продовжувати війну", але США не чекатимуть.

Дональд Трамп. Фото: Білий Дім

Трамп також зазначив, що його не турбує реакція нафтового ринку, тому що у США "багато запасів" і за необхідності країна збільшить видобуток. На тлі заяви президента США вартість нафти марки Brent зросла на понад 3% — до 72 доларів за барель.

Пізніше речниця Держдепу Теммі Брюс уточнила, що Трамп також розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти країн, які продовжують співпрацювати з Росією.

"Є деякі країни, які отримують зиск від покупки російської нафти. Це залежить від президента. Ми знаємо, що це є в його арсеналі"

У Кремлі вже відреагували на заяву Трампа. Представник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що в адміністрації "прийняли до уваги" дедлайн, хоча Росія продовжує "спеціальну військову операцію".

Передісторія: 50 днів та "дуже жорсткі мита"

Ще 14 липня Трамп оголосив про намір запровадити "дуже жорсткі мита", якщо протягом 50 днів не буде досягнуто згоди про припинення вогню. Відлік мав завершитися наприкінці серпня, але нова заява Трампа скоротила цей термін до 10 днів.

"Це все балаканина. А потім ракети потрапляють до Києва і вбивають 60 людей. Це має припинитися", — сказав Трамп.

Росіяни не виконали і 50% поставлених завдань

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про ймовірну зупинку війни надто оптимістичною. У коментарі "Телеграфу" він заявив, що нині немає жодних підстав говорити про перемир’я, мирний договір або навіть тимчасову паузу в бойових діях.

"Якщо говорити про заяву Туска, то він сказав, що є ймовірність. Але ймовірність — це не гарантія. Це просто співвідношення між тим, що може і не може статися", — сказав Коваленко.

Він вважає, що багато хто сприйняв слова польського прем’єра з перебільшенням, хоча той говорив лише про ймовірність, а не про впевненість у зупинці війни.

Олександр Коваленко

"Хтось може сказати, що є вірогідність миру, наприклад, 24 серпня. Але це може бути співвідношення один до ста мільярдів. Так, формально ймовірність існує. Але реально — ні", — підкреслив оглядач.

Коваленко наголосив, що на фронті немає жодних ознак зниження інтенсивності бойових дій. Навпаки – Росія має чіткі цілі на літо 2025 року і досі не виконала більш як половину з них – йдеться, зокрема про вихід на великі логістичні вузли – Покровськ, Торецьк, Костянтинівку, Добропілля, Дружківку, Сіверськ, правобережжя та лівобережжя Куп’янська, Лиман, Борову.

"Станом на 30 липня – вони лише частково виконали задачі щодо Покровська і Куп’янська", – зазначив він.

Саме тому, вважає оглядач, Росії потрібно захопити підконтрольні Україні міста до осінньо-зимового періоду, щоб вести бойові дії в міських умовах, а не в полі.

"А на весну 2026 року – новий етап. Тоді можна буде відновити наступ у польових умовах, сприятливих для наступу, маючи за спиною захоплені логістичні вузли. У них розрахунок саме такий", – пояснив Коваленко.

Таким чином, Росія не планує ніякої паузи — навпаки, поспішно намагається виконати мінімум завдань до осені. І саме ця логіка, за словами оглядача, повністю суперечить будь-яким прогнозам про припинення вогню.

"Жодних передумов до зменшення інтенсивності бойових дій немає. Жодних передумов до переговорів немає. Про яке перемир’я чи мирний договір може йтися — я особисто не бачу жодної перспективи"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна та Росія нібито дійшли згоди про необхідність провести зустріч президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Ця зустріч може стати ключовою для припинення війни в Україні.