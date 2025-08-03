За ціною квартири в Києві: в Україні продають дорогезні марки з СРСР, як вони виглядають
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Продавець готовий відправити покупцю набір поштою
На сайті колекціонерів Violity продають марки часів СРСР за ціною квартири. Продавець пропонує цілу колекцію 1924-1932 років.
Автор оголошення зазначає, що загалом у наборі буде близько 1800 марок. За його словами, деякі з них – гашені (були використані для оплати поштових послуг та мають відбиток штемпеля).
Вартість такої колекції складає 747 тисяч гривень. Проте продавець готовий розглянути й іншу ціну, яку запропонує покупець.
Продати товар автор оголошення готовий по "Укрпошті" або ж "Новою поштою".
"Куплені лоти дуже акуратно упаковую в щільний картон білого кольору", — вказує в оголошенні продавець.
Зазначимо, що ці речі продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну.
Зазначимо, що вартість набору марок дорівнює тій, за яку можна придбати однокімнатну квартиру.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні на продаж виставили унікальний годинник. Вони у робочому стані і мають майже ідеальний вигляд. Є лише невелика точка на циферблаті близько цифри чотири та десять. Продавець зазначає, що після покупки годинник слід віддати у ремонт на обслуговування.