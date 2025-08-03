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За ціною квартири в Києві: в Україні продають дорогезні марки з СРСР, як вони виглядають

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
В Україні продають марки за космічну суму Новина оновлена 03 серпня 2025, 15:53
В Україні продають марки за космічну суму. Фото Колаж "Телеграфу"

Продавець готовий відправити покупцю набір поштою

На сайті колекціонерів Violity продають марки часів СРСР за ціною квартири. Продавець пропонує цілу колекцію 1924-1932 років.

Автор оголошення зазначає, що загалом у наборі буде близько 1800 марок. За його словами, деякі з них – гашені (були використані для оплати поштових послуг та мають відбиток штемпеля).

Вартість такої колекції складає 747 тисяч гривень. Проте продавець готовий розглянути й іншу ціну, яку запропонує покупець.

Марки з часів СРСР продають на сайті для колекціонерів
В Україні продають найдорожчі марки часів СРСР. Фото: Violity
Марки з часів СРСР продають на сайті для колекціонерів
В Україні продають найдорожчі марки часів СРСР. Фото: Violity

Продати товар автор оголошення готовий по "Укрпошті" або ж "Новою поштою".

"Куплені лоти дуже акуратно упаковую в щільний картон білого кольору", — вказує в оголошенні продавець.

Зазначимо, що ці речі продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну.

Марки з часів СРСР продають на сайті для колекціонерів
В Україні продають найдорожчі марки часів СРСР.
Марки з часів СРСР продають на сайті для колекціонерів
В Україні продають найдорожчі марки часів СРСР. Фото: Violity

Зазначимо, що вартість набору марок дорівнює тій, за яку можна придбати однокімнатну квартиру.

Скільки коштують квартири у Києві
Ціни на квартири у Києві.
Скільки коштують квартири у Києві
Ціни на квартири у Києві. Скріншот ЛУН

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні на продаж виставили унікальний годинник. Вони у робочому стані і мають майже ідеальний вигляд. Є лише невелика точка на циферблаті близько цифри чотири та десять. Продавець зазначає, що після покупки годинник слід віддати у ремонт на обслуговування.

Теги:
#Речі #Продаж #СРСР #Violity