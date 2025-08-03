По цене квартиры в Киеве: в Украине продают дорогущие марки из СССР, как они выглядят
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Продавец готов отправить покупателю набор по почте
На сайте коллекционеров Violity продают марки времен СССР буквально по цене квартиры. Продавец предлагает целую коллекцию 1924–1932 годов.
Автор объявления отмечает, что всего в наборе будет около 1800 марок. По его словам, некоторые из них — гашеные (были использованы для оплаты почтовых услуг и имеют оттиск штемпеля).
Стоимость такой коллекции составляет 747 000 гривен. Однако продавец готов рассмотреть и другую цену, которую предложит покупатель.
Продать товар автор объявления готов по "Укрпочте" или же по "Новой почте".
"Купленные лоты, очень аккуратно упаковываю в плотный картон белого цвета", — указывает в объявлении продавец.
Отметим, что эти вещи продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену.
Отметим, что стоимость набора марок равна той, за которую можно приобрести однокомнатную квартиру в Киеве.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине на продажу выставили уникальные часы. Они в рабочем состоянии и имеют почти идеальный вид. Есть лишь небольшая точка на циферблате около цифры четыре и десять. Продавец отмечает, что после покупки часы следует отдать в ремонт на обслуживание.