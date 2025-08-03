По цене квартиры в Киеве: в Украине продают дорогущие марки из СССР, как они выглядят

Продавец готов отправить покупателю набор по почте

На сайте коллекционеров Violity продают марки времен СССР буквально по цене квартиры. Продавец предлагает целую коллекцию 1924–1932 годов.

Автор объявления отмечает, что всего в наборе будет около 1800 марок. По его словам, некоторые из них — гашеные (были использованы для оплаты почтовых услуг и имеют оттиск штемпеля).

Стоимость такой коллекции составляет 747 000 гривен. Однако продавец готов рассмотреть и другую цену, которую предложит покупатель.

В Украине продают дорогие марки времен СССР. Фото: Violity

В Украине продают дорогие марки времен СССР. Фото: Violity

Продать товар автор объявления готов по "Укрпочте" или же по "Новой почте".

"Купленные лоты, очень аккуратно упаковываю в плотный картон белого цвета", — указывает в объявлении продавец.

Отметим, что эти вещи продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену.

В Украине продают дорогие марки времен СССР. Фото: Violity

В Украине продают дорогие марки времен СССР. Фото: Violity

Отметим, что стоимость набора марок равна той, за которую можно приобрести однокомнатную квартиру в Киеве.

Цены на квартиры в Киеве. Скриншот ЛУН

Цены на квартиры в Киеве. Скриншот ЛУН

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине на продажу выставили уникальные часы. Они в рабочем состоянии и имеют почти идеальный вид. Есть лишь небольшая точка на циферблате около цифры четыре и десять. Продавец отмечает, что после покупки часы следует отдать в ремонт на обслуживание.