Незвичайний хід: в Україні продається рідкісний вахтовий годинник часів СРСР (фото)

Їхній механізм працює незвично і може зацікавити колекціонерів

В Україні продається чоловічий механічний наручний годинник часів СРСР "Ракета". Латунний корпус аксесуара вкритий позолотою. Годинник виготовлений Петродвірцевим годинниковим заводом.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу. Продавець просить за свій товар 4200 грн, але вказує, що ціна договірна.

"Годинник Ракета — 24 вахтовий в позолоченому корпусі в робочому стані. Механізм 2623, на 24 години. Зовнішній вигляд хороший", — йдеться в оголошенні.

На відміну від звичайного годинника, де годинникова стрілка робить два обороти на добу, у вахтовому годиннику вона здійснює один повний оборот за 24 години. Це дозволяє більш точно відстежувати поточний час доби та період часу, що минув з початку зміни чи певної події. Зовнішня шкала з непарними цифрами може обертатися, що дозволяє виставити початок зміни та відстежувати її закінчення.

Прикладом такого годинника і є годинник "Ракета" з 24-годинним циферблатом, який випускався в СРСР і призначався для вахтовиків, підводників і людей інших професій, що працюють в умовах, де зміна дня і ночі не очевидна.

За словами власника, водозахист на цьому примірнику відсутній. Також зазначається, що аксесуар був у вжитку.

Годинник має чорний безель та дві заводні головки. На білому циферблаті зображені чорні цифри та нанесені написи "Ракета" та "Зроблено в СРСР". У дизайні також використані червоний, синій та блакитний кольори.

Годинник "Ракета" вахтовий

Годинник "Ракета" вахтовий

Годинник "Ракета" вахтовий

Годинник "Ракета" вахтовий

Годинник "Ракета" вахтовий

У публікації зазначено, що годинник виготовлений Петродворцовим годинниковим заводом. Нагадаємо, що на цьому заводі 1949 року було налагоджено виробництво наручних годинників "Перемога" та "Зірка".

Рік виготовлення аксесуара не зазначений, але додамо, що перша партія годинників цієї марки вийшла у світ у 1961 році. Вона була названа на честь польоту Гагаріна, проте на Заході назва асоціювалась швидше із радянським ракетним озброєнням. Масове виробництво годинників марки "Ракета" почалося з 1964 року.

Продавець проживає в Харкові, проте може надіслати товар до будь-якого українського міста за допомогою Укрпошти або Нової пошти.

Раніше ми повідомляли, що в Україні продається рідкісний наручний механічний чоловічий годинник марки "Маяк", виготовлений в СРСР. Він пропонується разом зі шкіряним браслетом і, судячи з фото, перебуває у хорошому стані.