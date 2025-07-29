Мріяв кожен чоловік в СРСР. На продаж в Україні виставили унікальний годинник (фото)

Він має унікальний циферблат

В СРСР існувало чимало речей, які були символом достатку та про них мріяли тисячі. Зараз же їх можна продавити за непогану ціну, до прикладу, годинник "Ракета".

Відповідне оголошення з'явилось на порталі вживаних речей. Зазначається, що вартість годинника складає 2 200 грн.

За словами продавця, годинник "Ракета. Троянда вітрів" вважається рідкісним раритетом. Він у робочому стані та має майже ідеальний вигляд. Є лише невелика цяточка на циферблаті біля цифри чотири та десять. Продавець зауважує, що після покупки годинник слід віддати у ремонт та обслуговування. Адже він тривалий час лежав і досить важко заводиться.

Оголошення про продаж

"Завів не цокав, труснув годинник і він пішов. Точність ходу перевірю, але думаю немає сенсу, тому що потрібно зробити профілактику", — йдеться у повідомленні.

Годинник "Ракета"

Годинник "Ракета"

Відомо, що схожі годинники виробляв Петродворцовський годинниковий завод у 1980-х. Цей екземпляр має свій, унікальний, незвичайний циферблат, на якому зображено компас та цифри. Наразі достеменно невідомо скільки залишилось таких годинників, вони вважаються великою рідкістю.

Нагадаємо, що також у мережі продають ще один годинник "Ракета", але він має інший циферблат. За нього просять аж 4 200 грн. Його відмінність від інших — 24-годинний циферблат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колекційний сервіз із СРСР продають в Україні. Про нього мріяла кожна жінка в радянські часи.