"Распределить бремя между всеми": в НАТО рассказали детали новой инициативы по Украине

Пакеты помощи будет утверждать американский генерал

Поставка новых пакетов американского оружия Киеву будет продолжаться в рамках новой инициативы НАТО — Приоритетного списка потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List или коротко PURL на английском). Первый пакет по этому механизму полностью профинансировали Нидерланды. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса, передает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе.

Решение нидерландских партнеров стало дополнением к прошлым шагам Германии по передаче Украине американским системам ПВО Patriot.

"Речь идет о том, чтобы Украина получила оборудование, которое ей сейчас срочно нужно для защиты от российской агрессии. Цель всей помощи союзников Украине состоит в том, чтобы привести войну к справедливому и длительному завершению, поддерживая мирные усилия президента Трампа. Я написал всем союзникам по НАТО, призывая их присоединиться к этой инициативе по распределению бремени, и надеюсь, что вскоре другие союзники также сделают важные заявления", — отметил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Запуск PURL стал продолжением договоренностей, достигнутых между Рютте и Трампом в Белом доме 14 июля. Новая инициатива финансируется европейскими союзниками и Канадой и предусматривает регулярные пакеты, каждый из которых оценивается примерно в 500 миллионов долларов. В состав каждого пакета будут входить оборудование и боеприпасы, которые Украина определила как приоритетные для обеспечения своих потребностей.

В то же время речь идет о возможностях, которые Соединенные Штаты могут предоставлять в больших объемах, чем Европа и Канада в отдельности.

"Пакеты будут формироваться оперативно и поступать на постоянной основе", — отмечают в НАТО.

Однако напоминают, что во время саммита в Гааге союзники согласились, что "общая ответственность за поддержку Украины должна быть распределена более равномерно".

Альянс будет координировать поставки пакетов, в том числе через Инициативу НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) в немецком Висбадене.