Чи зможе ЄС купляти зброю для України в США? Відповідь єврокомісара

НАТО та ЄС мають співпрацювати, аби виробити спільний механізм

У понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп повідомив про плани продавати НАТО зброю для подальшої її передачі Україні. По факту, йдеться про купівлю Європою американського військового обладнання відповідно до потреб Києва.

"Ми надсилатимемо їм зброю, а вони за неї платитимуть", — коротко пояснив Трамп.

Як повідомляє кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі, в НАТО наразі працюють над деталями нового формату.

"Генеральний секретар Рютте зараз у Вашингтоні, намагається узгодити конкретні механізми. Побачимо, як це спрацює і який підхід буде найефективнішим", — сказав під час події у Європарламенті Том Гофус, помічника Генсека НАТО з питань операцій.

Нагадаємо, що на саміті Альянсу у Гаазі союзники погодили нову норму витрат на оборону в 5% від ВВП. При цьому 3,5% мають йти напряму на фінансування основних оборонних потреб, і ще 1,5% — на побічні проєкти захисту критичної інфраструктури, забезпечення цивільної готовності, кіберзахисту тощо. Крім того, в суму буде включено допомогу держав Україні.

Тому нова бізнес-модель взаємодії з США у питанні допомоги українцям допоможе союзникам досягти обіцяного рівня витрат. Наприклад, уряд Німеччини вже домовився з Вашингтоном про купівлю двох ЗРК Patriot для України.

Натомість єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс роз’яснив: Європейський Союз не уповноважений купляти зброю в США або будь-якої іншої країни, але може надавати кредити державам-членам для цього.

"ЄС як такий не закуповує зброю навіть для себе. Це роблять держави-члени. Держави-члени можуть брати кредити — ми пропонуємо таку можливість — і використовувати ці кошти на закупівлю того, що потрібно", — зазначив Кубілюс.

Зокрема, мова про кредити за програмою SAFE. Це новий фінансовий інструмент ЄС, який передбачає залучення до 150 мільярдів євро, аби допомогти державам-членам ЄС збільшити витрати на спільні закупівлі у сфері оборони.

Кредити передбачено з привабливими умовами та конкурентними ставками на тривалий строк. Публічно було оголошено, що держави-члени можуть здійснювати закупівлі "разом з Україною, для України та в Україні".

Утім, головна ідея програми SAFE полягала в тому, щоб забезпечити розквіт української та європейської оборонної промисловості за рахунок збільшення замовлень, тому використання цього механізму для закупівель у США може створити певні труднощі та загнати ЄС у ще більшу залежність від Вашингтона.

"Держави-члени не підпадають під регулювання щодо того, як саме вони витрачають кошти на оборону. Якщо вони вирішать, що всі гроші підуть до США або Південної Кореї — так і буде. Я критикуватиму таке рішення. Я скажу: добре, це теж рішення держави. Але ми повинні розвивати європейську промисловість, адже це — один із наших оборонних ресурсів. Проте держави-члени вільні у своїх рішеннях", — серед іншого говорив єврокомісар в ході свого виступу.

Раніше "Телеграф" писав, чого чекати Україні, поки політики в Брюсселі йдуть на "канікули".