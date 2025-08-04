Україна хоче взяти у Польщі багатомільйонний кредит: яку зброю придбає на ці гроші (фото)

Потреби українських військових на фронті залишаються головним орієнтиром у переговорах із партнерами

Україна звернулася до Польщі за кредитом на 120 млн євро для закупівлі озброєння. Йдеться про системи "Перун" та САУ "Краб".

Про це розповів глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв’ю агентству "Укрінформ". За його словами, Україна активно веде переговори з Польщею щодо нових пакетів військової допомоги.

Під час спільної пресконференції з головою Міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським вони говорили про кілька траншів підтримки.

Міністр каже, що потреби українських військових на фронті залишаються головним орієнтиром у переговорах із партнерами.

Зазначається, що найбільше Україна зацікавлена у закупівлі польських переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун" (Piorun). Вони вже використовувалися на полі бою та показали гарний результат. Окрім того, Київ хоче купити самохідні артилерійські установки "Краб" (Krab).

"Польські "Перуни" є дуже ефективними. Вони перевірені на полі бою, і ми готові їх купувати", — зазначив Сибіга.

Ще однією темою бесіди стало можливе виробництво озброєння на території України та Польщі. За словами Сибіги, це спільний інтерес двох країн і він відповідає довгостроковим безпековим цілям.

"Зброї ніколи не буває багато у воюючій країні. Ми говоритимемо і про виробництво. Це внесок у наше спільне майбутнє", — підсумував міністр.

"Перун" та "Краб" — що про них відомо

ПЗРК Piorun — це переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва, призначений для боротьби з цілями, що низько літають: літаками, вертольотами і безпілотними літальними апаратами.

ПЗРК "Перун". Фото: Вікіпедія

калібр – 72 мм;

швидкість польоту ракети – 660 м/с;

максимальна швидкість мети — 400 м/с при стрільбі назустріч і 320 м/с при стрільбі по об’єкту, що йде;

маса ракети — 10,5 кг;

маса всього комплексу – 16,5 кг.

Польська самохідна артилерійська установка AHS Krab із 2022 року стоїть на озброєнні сил оборони України. Перші гусеничні гаубиці передала Україні Польща – 18 штук.

AHS Krab важить близько 50 тонн. Стовбур довжиною 52 калібру дозволяє вражати цілі на відстані до 30 км, при цьому максимальна дальність ураження активно-реактивним боєприпасом становить 40 км.

САУ "Краб"

Ця гаубиця здатна видати до шести пострілів за хвилину. Для того, щоб обслужити таку артилерійську установку, потрібно п’ять осіб. САУ "Краб" має калібр 155 мм, стандартний для країн НАТО. Швидкість по шосе у такої артилерійської установки 67 км/год.

Нагадаємо, раніше колишній співробітник СБУ та консультант парламентського Комітету з нацбезпеки Іван Ступак розповів "Телеграфу", з якою зброєю Україна може переламати хід війни.