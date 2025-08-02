Кирило Буданов оцінив шанси на розпад ЄС та НАТО, й розповів, чим їх можна замінити

Буданов стверджує, що це не стовідсотковий варіант розвитку подій

Колишній помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що розпад НАТО та ЄС перестав бути риторичним питанням і став "практичною перспективою". Сурков стверджує, що з приходом Дональда Трампа до влади США переживають власну "перебудову", яку порівнює з пізньорадянською.

"У Вашингтоні тепер перебудова, гласність і нове мислення. Радянська перебудова завершилася розпадом Східного блоку. Розпадуться ж НАТО і ЄС у результаті американської — вже не риторика, а цілком практичне питання", — заявив він.

Цю тезу в інтерв’ю українській журналістці прокоментував очільник Головного управління розвідку МО Кирило Буданов. Він визнав, що такий сценарій — не фантастика, а один із можливих варіантів розвитку подій, якщо ситуація у світі залишиться незмінною.

"Можу висловити суто особисту думку. Я взагалі в широкі альянси не до кінця вірю. Я вірю в те, що вони можуть існувати, але досить таки обмежений проміжок часу. Реально існувати. Не номінально, а реально. І функціонувати ефективно", — сказав Буданов.

Він також додав, що довіряє двостороннім відносинам та альянсам, побудованим на спільній економіці й захисті інтересів. Коментуючи слова Суркова, Буданов наголосив:

"Я боюсь, що це один з вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися так, як воно є зараз. Я не кажу, що це стовідсотковий варіант, але це один з вірогідних варіантів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російські війська місяцями безрезультатно намагалися просунутись на Покровському напрямку, зазнаючи значних втрат у живій силі та техніці. Українські захисники впевнено стримували атаки, зберігаючи оборонні позиції. Проте останніми днями ситуація ускладнилася — ворог активізував спроби охопити Покровськ з флангів і взяти під вогневий контроль ключові шляхи постачання.