"Візит з продовженням": Ердоган збирається до Києва і має шкурний інтерес

Туреччина має свій інтерес

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше за кілька років готує візит до Києва. Він отримав особисте запрошення від Володимира Зеленського, але офіційного підтвердження поїздки ще немає.

"Телеграф" розібрався в тому, чого чекати від візиту турецького лідера.

Ердоган їде до Києва

Посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна розповів, що українська сторона прямо зараз активно працює над організацією візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України. За його словами, особисте запрошення Ердогану передав президент Володимир Зеленський, і як зазначив дипломат, він сам підтвердив це запрошення під час нещодавньої зустрічі з турецьким лідером.

"Цей візит вимагає значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації", — сказав Джелял.

Наріман Джелял

Однак у коментарі "Супільному" Джелял зазначив, що про швидкий візит поки не йдеться. Наразі триває робота над організацією візиту, але підтвердження поїздки ще немає.

Головна мета візиту

Ключовою темою візиту, на думку Джеляла, може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

"Запрошення президента Зеленського дуже просте: Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю. Ця угода важлива і для значної частини нашого бізнесу, хоча для деяких вона може створити напругу через посилення конкуренції. Однак це політичне рішення. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана, що було б гарним і символічним кроком", — пояснив Джелял.

Чого чекати від зустрічі з Ердоганом

Політичний експерт Євген Магда у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що візит Ердогана — це "візит із продовженням".

Він вважає, що реальним предметом приїзду турецького лідера буде досягнення або пошук умов для переговорного процесу між Зеленським та Путіним, який може пройти на території Туреччини.

"На мій погляд, зараз це саме так. Якщо звернути увагу на відносини України та Туреччини, то чомусь в інформаційному просторі мало що чути про те, що там будують корвет для України, про те, що в Україні планували побудувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar", — зазначив Магда.

Магда впевнений, що у будь-якому випадку, розраховувати лише на один пункт нереалістично.

"Ердоган — досвідчений політик, думаю, він має серйозні плани на візит до України, але ми остаточно побачимо його тільки тоді, коли він з’явиться в Києві", — припустив Магда.

У цей час анонімне джерело "Телеграфу" підтвердило меседжі, озвучені послом України. За його інформацією, турецькій стороні передавали те саме.

Політолог Ільгар Велізаде у розмові з "Телеграфом" також висловив думку, що програма візиту Ердогана, ймовірно, є досить великою.

"Звичайно, до офіційних візитів сторони підписують важливі згоди. Тому, звісно, слід сподіватися на підписання угоди про зону вільної торгівлі... Це, насправді, дуже важливий документ, тому що передбачає інтенсивікацію торговельно-економічних відносин", — Велізаде.

При цьому Велізаде також упевнений, що у цьому візиті є і військово-політична складова.

"Україна та Туреччина є частиною системи Чорноморської безпеки, для якої під час війни існують ризики. Але з іншого боку Україна та Туреччина налагодили військово-технічну співпрацю. Мова і про спільний випуск "байрактарів", контрактів на будівництво корветів для України в Туреччині. Звичайно, Туреччина зацікавлена в розширенні співпраці саме в цій сфері. Це великі замовлення.

Інтерес Туреччини

Велізаде каже, що Україна зараз є ключовим елементом у системі європейської безпеки, що зароджується.

"Сьогодні ми знаємо, що в Європі дійсно ціла низка таких платформ, ініціатив, що передбачають участь не тільки країн Європейського Союзу, а й держав, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу або тісно з ним співпрацюють. Але деякі європейські оборонні концерни, особливо політичні керівники, ревносно ставляться до участі Туреччини у цих платформах. А Україна, звісно, є лобістом участі Туреччини у цих дуже важливих платформах", — вважає він.

Політолог уточнив, що йдеться про платформи на тему "European Union Defence Facility" і їхній загальний фонд становить сотні мільярдів доларів.

"Туреччина, звісно, зі своїм розвиненим ВПК хотіла б брати участь у цьому", — політолог.

Незвичайний анонс

Джерело "Телеграфу" висловило подив несподіваним і завчасним анонсом візиту Ердогана.

"Не розумію — навіщо цей анонс і чому його робить наш посол в Анкарі? Більше схоже на несанкціонований витік інформації. У нього поки не може бути необхідності показувати, що не дарма їсть свій хліб, тому що він на посаді 3 місяці. Адже міркування безпеки усі ці роки були вищими", — висловився наш співрозмовник.

Коли та чим закінчилися минулі візити Ердогана

Востаннє Ердоган був у Києві у лютому 2022 року, за три тижні до початку російського вторгнення. У серпні 2022 року президент Туреччини приїжджав до Львова на зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

За словами президента України Володимира Зеленського, під час останнього візиту Ердогана вони обговорювали зернову ініціативу, ситуацію із Запорізькою АЕС, питання оборонної взаємодії та крадіжку зерна Росією.

Ердоган в Україні у 2022 році

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