Глобальне ембарго на нафту з Росії: у The Times пояснили, який вплив можуть мати санкції Трампа

Якщо Трамп ухвалить ці санкції, сильніше за всіх постраждають Китай, Індія та Туреччина

Якщо президент США Дональд Трамп підтримає ідею сенатора Ліндсі Грема щодо санкцій проти покупців російських енергоресурсів, це буде рівноцінно оголошенню глобального ембарго на в першу чергу російську нафту. Невідомо, чи справді Трамп піде на такий серйозний крок.

Про це повідомляє британське видання The Times. Газета нагадує, що санкції Грема передбачають мита у 500% на товари, які експортуються до США країнами-покупцями російської нафти.

Раніше Трамп уникав жорстких санкцій проти Росії – він сподівався, що зможе домовитися із російським правителем Володимиром Путіним та вмовити його на припинення війни в Україні. Проте останнім часом риторика Трампа різко змінилася: він дуже злий на Путіна. Звідси й "ростуть ноги" у підтримки законопроєкту Грема-Блюменталя, який президент США раніше називав "надмірним" та просив "пом'якшити".

Якщо Трамп ухвалить ці санкції, сильніше за всіх постраждають Китай, Індія та Туреччина, які купують великі обсяги нафти з РФ. Фактично, це буде глобальне ембарго на російську нафту. Також під ударом опиниться російський "тіньовий флот". Втім, аналітик Максиміліан Гесс з Інституту досліджень зовнішньої політики сумнівається, що Трамп піде на цей крок. Річ у тім, що його дії можуть спровокувати різке зростання цін на нафту – аж до 100 доларів за барель. Це невигідно в першу чергу Білому дому.

"Якщо тільки Трамп не вирішить, що загроза з боку Росії переважає економічні втрати… то ні", – сказав експерт виданню.

Як повідомлялося раніше, все частіше президент США Дональд Трамп виражає невдоволення діями російського лідера Володимира Путіна та просуванням до миру в Україні. Раніше, він вважав, що Кремль прагне переговорів, наразі ж демонструє протилежні настрої. Зокрема, він наказав поновити постачання зброї Україні. Щобільше, американський лідер вже визнав, що Путін не бажає завершувати війну, а шлях до миру в Україні виявився більш тернистим.

Також нагадаємо, що у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг. Співавтор санкційного законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100.

Сам Трамп, як повідомляють ЗМІ, вже згодний підписати цей законопроєкт. Проте натомість Трамп вимагає внести у документ зміни, які дадуть йому право контролювати накладення санкцій.