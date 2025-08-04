Ведуть свою гру. Чому Туреччина стала майданчиком для переговорів України та РФ

Поки світ спостерігає за війною в центрі Європи, Туреччина не просто дивиться — вона активно діє.

Вже кілька раундів переговорів між Україною та Росією відбулись саме у Туреччині. Але чому там? Основних причин дві — складна геополітика та амбіції Анкари.

Про це розповів посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв'ю РБК-Україна. Він наголосив, що перша причина участі Туреччини в переговорах — бажання стабілізувати ситуацію в Чорному морі, адже з різних боків країна оточена конфліктами. Туреччина сусідує і з Росією, і з Україною, тож війна створює проблеми.

Туреччина одночасно має тісні туристичні, енергетичні та інвестиційні зв'язки з Росією, але підтримує територіальну цілісність України і має намір розвивати економічні зв'язки. Нагадаємо, Туреччина в серпні 2025 року планувала завершення будівництва заводу з виробництва безпілотників в Україні.

Туреччина зараз оточена багатьма іншими конфліктами — Ізраїль-Палестина, Ізраїль-Іран, Сирія. Тому бажання досягти хоч якоїсь стабілізації, зокрема в Чорному морі, є цілком зрозумілим

Посол пояснює, що ситуація ускладнюється роллю Туреччини в НАТО та позицією щодо санкцій, але країна, попри це, наразі зберігає нейтралітет у переговорах і створює умови для діалогу.

Другою причиною є почесність посередницької ролі, що дає можливість покращити імідж країни на міжнародній арені. Туреччина — країна амбіційна, стверджує посол, та має спроможності для ролі посередника. Це дозволяє їй зміцнити авторитет та отримати певні бонуси. Наріман Джелял поспілкувався з учасниками переговорів і вони наголосили, що Туреччина спрацювала професійно, створивши нейтральний майданчик та демонструє готовність і далі заглиблюватися в переговори.

Поки світ спостерігає за війною в центрі Європи, Туреччина не просто дивиться — вона активно діє

Раніше "Телеграф" розповідав про зміну риторики Трампа щодо завершення війни Росії проти України. Попередньо, дедлайн переговорів про припинення вогню та мир президент США бачить восьмого серпня.