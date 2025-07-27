Туреччина у вогні: через екстремальну спеку країну охопили сильні пожежі, людей евакуювали (фото, відео)

З найнебезпечніших районів уже евакуювали місцевих жителів

У Туреччині спалахнули численні масштабні лісові пожежі через рекордну спеку, низьку вологість і сильний вітер. Температура повітря в багатьох регіонах піднялася вище за +45 градусів Цельсія.

Про це пише Bild. Зазначається, що з суботи, 26 липня, у лісовому масиві між районами Кестель та Гюрсу у популярному курортному регіоні Бурса поширюється масштабна пожежа. Крім того, серйозні пожежі продовжують вирувати у провінціях Карабюк, Ушак та Кахраманмараш.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що для гасіння лісової пожежі до району направлено велику кількість пожежних машин, пожежних автомобілів та водометів. У роботі задіяні два пожежні вертольоти.

За даними Turkiye Today, евакуація торкнулася 18 сіл та 50 районів. Виїхала велика кількість людей. Крім того, велика рогата худоба була вивезена на вантажівках-причепах. Також було перекрито автомагістраль Бурса-Анкара, яка є однією із головних транспортних артерій регіону. Рух у напрямку Анкари перенаправлений на альтернативні маршрути.

У Бурсі, наприклад, переселили щонайменше 1300 людей. Постраждали щонайменше 3 будинки, а близько 100 гектарів території вже вигоріло. У районі Герданлара кілька будинків отримали пошкодження.

Міністр сільського господарства та лісового господарства Ібрагім Юмаклі розповів, що 26 липня по всій країні активно боролися із 76 пожежами – 28 у лісових районах та 48 у сільській місцевості.

Великі пожежі були в районі озера Еймір в Анкарі, в районі Газіпаша в Анталії, в районі Силифці в Мерсіні та в районі Серика в Анталії в основному локалізовані. Проте пожежі в Карабюку, Ушаку, Кахраманмараші та Бурсі продовжують вирувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Одесою спалахнула масштабна пожежа, яка вже підбиралася до населеного пункту. Місцеві жителі поскаржилися на запах гару, який навіть через зачинені вікна та двері наповнював будинки.