"Визит с продолжением": Эрдоган собирается в Киев и у него есть шкурный интерес

У Турции есть свой интерес

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за несколько лет готовит визит в Киев. Он получил личное приглашение от Владимира Зеленского, но официального подтверждения поездки еще нет.

"Телеграф" разобрался в том, чего ждать от визита турецкого лидера.

Эрдоган едет в Киев

Посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина рассказал, что украинская сторона прямо сейчас активно работает над организацией визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. По его словам, личное приглашение Эрдогану передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с турецким лидером.

"Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации", — сказал Джелял.

Нариман Джелял

Однако в комментарии "Суспильному" Джелял отметил, что о скором визите речи пока не идет. Сейчас идет работа над организацией визита, но подтверждения поездки еще нет.

Главная цель визита

Ключевой темой визита, по мнению Джеляла, может стать ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

"Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом", — пояснил Джелял.

Чего ждать от встречи с Эрдоганом

Политический эксперт Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что визит Эрдогана — это "визит с продолжением".

Он считает, что реальным предметом приезда турецкого лидера будет являться достижение или поиск условий для переговорного процесса между Зеленским и Путиным, который может пройти на территории Турции.

"На мой взгляд, сейчас именно так и обстоят дела. Если обратить внимание на отношения Украины и Турции, то почему-то в информационном пространстве мало что слышно о том, что там строят корвет для Украины, о том, что в Украине планировали построить завод по производству беспилотников Bayraktar", — отметил Магда

Магда уверен, что в любом случае, рассчитывать только на один пункт, нереалистично.

"Эрдоган — опытный политик, думаю, у него есть серьёзные планы на визит в Украину, но мы окончательно увидим его только тогда, когда он появится в Киеве", — предположил Магда.

В это же время анонимный источник "Телеграфа" подтвердил месседжи, озвученные послом Украины. По его информации, турецкой стороне говорилось то же самое.

Азербайджанский политолог, руководитель клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде в беседе с "Телеграфом" также высказал мнение, что программа визита Эрдогана, вероятно, является довольно обширной.

"Конечно, к официальным визитам стороны подписывают важные согласия. Поэтому, конечно, следует надеяться на подписание соглашения о зоне свободной торговли…Это, на самом деле, очень важный документ, потому что предусматривает интенсивикацию торгово-экономических отношений", — Велизаде.

При этом Велизаде также уверен, что в данном визите есть и военно-политическая составляющая.

"Украина и Турция являются частью системы Черноморской безопасности, для которой во время войны существуют риски. Но с другой стороны Украина и Турция наладили военно-техническое сотрудничество. Речь и совместном выпуске "байрактаров", контрактов на строительство корветов для Украины в Турции. Естественно, Турция заинтересована в расширении сотрудничества именно в этой сфере. Это большие заказы", — говорит Велизаде.

Интерес Турции

Велизаде говорит, что Украина сейчас является ключевым элементов в зарождающейся системе европейской безопасности.

"Сегодня мы знаем, что в Европе действительно целый ряд таких платформ, инициатив, предусматривающих участие не только стран Европейского Союза, но и государств, являющихся кандидатами на вступление в Европейский Союз или тесно с ним сотрудничающих. Но некоторые европейские оборонные концерны, особенно политические руководители, ревностно относятся к участию Турции в этих платформах. А Украина, конечно, является лоббистом участия Турции в этих очень важных платформах", — считает он.

Политолог уточнил, что речь идет о платформах по тиму "European Union Defence Facility" и их общий фонд составляет сотни миллиардов долларов.

"Турция, конечно, со своим развитым ВПК хотела бы участвовать в этом", — политолог.

Необычный анонс

Источник "Телеграфа" выразил удивление неожиданным и заблаговременным анонсом визита Эрдогана.

"Не понимаю – зачем этот анонс и почему его делает наш посол в Анкаре? Больше похоже на несанкционированную утечку информации. У него пока не может быть необходимости показывать, что не зря ест свой хлеб, потому что он в должности 3 месяца. Ведь соображения безопасности все эти годы были выше", — высказался наш собеседник.

Когда и чем закончились прошлые визиты Эрдогана

В последний раз Эрдоган был в Киеве в феврале 2022 года, за три недели до начала российского вторжения. В августе 2022 года президент Турции приезжал во Львов на встречу с украински коллегой Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, во время последнего визита Эрдогана они обсуждали зерновую инициативу, ситуацию с Запорожской АЭС, вопросы оборонного взаимодействия и воровство зерна Россией.

Эрдоган в Украине в 2022 году

Напомним, ранее мы писали о том, где Трамп способен заменить Россию на энергетических рынках, а где нет.