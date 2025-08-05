Вчора торгувала молочкою, а сьогодні — "пиляє" гроші на дронах: що відомо про фігурантку скандалу в ЗСУ

Справа про "відкати" на дронах обростає деталями. "Телеграф" розповідає, звідки взялася директорка фірми і що пов'язує її із запорізьким бізнесом

Справа про закупівлю дронів та засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ обростає новими подробицями. З'явилась нова фігурантка — директорка компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенія Сидельникова.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Євгенію Сидельникову та її роль у справі про розкрадання під час закупівель військового обладнання. Як вдалось з'ясувати, вона і до своєї появи у фірмі "Акоптерс" мала тісні зв'язки з запорізьким бізнесом.

Сидельникову підозрюють у заволодінні бюджетними коштами через штучне завищення цін при поставці БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби для Збройних сил України. За версією слідства, учасники схеми отримували до 30% від суми контракту у вигляді "відкатів". Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави понад 2 млн грн.

Раніше торгувала молоком та яйцями

Євгенія Сидельникова — директорка компанії ТОВ "АКОПТЕРС", що спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів та супутнього устаткування. Компанію зареєстрували у Києві наприкінці 2023 року, Євгенія виконувала роль уповноваженої особи та директора з моменту створення.

До появи в "Акоптерс" жінка займалася гуртовою торгівлею продуктами та господарськими товарами. Мала статус фізичної особи-підприємця у Запоріжжі. У її діяльності до 2023 року не було публічних скандалів або гучних проєктів.

Чим займається Сидельникова Євгенія Євгенівна

За даними редактора сайту "Наші гроші" Юрія Ніколова, компанію контролює бізнесмен з Запоріжжя Владислав Марченко. Власником фірми значиться мешканець Краматорська Кирило Малік. Раніше Сидельникова працювала в бізнесі колишнього голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна.

"За даними "Дзеркала тижня", які також підтвердило моє джерело, цю контору контролює бізнесмен з Запоріжжя Владислав Марченко. Він та його брат Марченко є настільки відомими в Запоріжжі, що кілька років тому вони мали репутацію "молодших партнерів" Ростислава Шурми. Це той самий колишній заступник Єрмака, по якому НАБУ під час вторгнення відкрило справу за корупцію, його звільнили з ОП і він втік в Німеччину. Де вже місцева поліція на прохання НАБУ нещодавно провела у нього обшук", — пише Ніколов.

А ще брати Марченко можуть бути відомі вам по минулорічному скандалу з "Охматдитом"

Що відомо про ТОВ "АКОПТЕРС"

Є згадки про судові спори між Сидельниковою та ПриватБанком щодо стягнення неправомірно списаних коштів, але деталей поки небагато.

Що вирішив суд щодо Сидельникової

5 серпня Вищий антикорупційний суд призначив Сидельниковій тримання під вартою на 60 діб — до 30 вересня. Застава складає 2 млн 105 тис. грн. У разі внесення застави жінка має виконувати низку зобов'язань.

Серед умов: з'являтися за першим викликом слідчого, здати паспорт для виїзду за кордон, заборона виїжджати за межі Київщини. Також треба носити електронний браслет та утриматися від спілкування з підозрюваними.

У справі знайшли вже чимало фігурантів

Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили організовану злочинну групу. Вона у 2024-2025 роках укладала державні контракти з постачальниками систем РЕБ та FPV-дронів за засвідомо завищеними цінами.

Частина коштів — до 30% від суми контракту — поверталася учасникам у вигляді неправомірної вигоди. Основна схема полягала у завищенні вартості контрактів на поставку БПЛА та РЕБ з урахуванням "відкатів".

САП та НАБУ повідомили про підозру шести особам:

Сергій Гайдай — колишній голова Луганської ОДА, на час розслідування очолював Мукачівську РДА, зараз він звільнений президентом Зеленським

Олексій Кузнєцов — народний депутат від "Слуги народу", його членство у фракції призупинене

Андрій Юрченко — начальник Рубіжанської військової адміністрації

Василь Мишанський — полковник та командир військової частини Нацгвардії

Фактичний бенефіціар підприємства-виробника БПЛА

Директорка підприємства-виробника БПЛА (Сидельникова)

Полковнику Василю Мишанському також обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 30 вересня або застава 2 млн грн. За даними прокурора САП, командир військової частини отримав 250 тисяч грн винагороди за закупівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства. Військовослужбовець мав зв'язок з колишнім очільником Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком, який також фігурує у справі.

Василь Мишанський

За версією слідства, бенефіціару та директорці також інкримінують організацію вакансій з бронюванням, щоб вони не могли мобілізуватися до ЗСУ. Справу розслідують органи антикорупційної юстиції України — НАБУ та САП.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як оборонні закупівлі повертаються в тінь і чому це загрожує національній безпеці.