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Нажились на дронах та РЕБ. Кого піймали на корупції у закупівлі для ЗСУ

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Автор
НАБУ і САП викрили корупційну схему у закупівлі БПЛА та РЕБів Новина оновлена 02 серпня 2025, 17:20
НАБУ і САП викрили корупційну схему у закупівлі БПЛА та РЕБів. Фото Колаж "Телеграфу"

НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Зазначається, що наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

НАБУ та САП викрили на хабарях депутата, чиновників та військових НГУ
Гроші
НАБУ та САП викрили на хабарях депутата, чиновників та військових НГУ
НАБУ та САП викрили на хабарях депутата, чиновників та військових НГУ

Більше подробиць у НАБУ не повідомили, однак, за даними джерел РБК-Україна, на хабарі погорів нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов. Офіційно цю інформацію ще не підтверджували.

Олексій Кузнєцов
Олексій Кузнєцов

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Теги:
#Хабар #САП #НАБУ #Володимир Зеленський