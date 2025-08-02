Нажились на дронах та РЕБ. Кого піймали на корупції у закупівлі для ЗСУ

НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Зазначається, що наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Гроші

НАБУ та САП викрили на хабарях депутата, чиновників та військових НГУ

Більше подробиць у НАБУ не повідомили, однак, за даними джерел РБК-Україна, на хабарі погорів нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов. Офіційно цю інформацію ще не підтверджували.

Олексій Кузнєцов

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